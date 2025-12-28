Weil die Leitplanken aus sind: Hier herrscht Tempolimit trotz Baustellen-Pause

Dresden - Das nervt: Zuerst gibt es eine Baustelle und dann Tempo 100 auf der A13 bei Radeburg, obwohl weit und breit nichts mehr zu sehen ist.

Autofahrer müssen sich auf der A13 bei Radeburg weiterhin mit Tempo 100 begnügen. © Ove Landgraf

Das hat schon seine Richtigkeit, teilte nun die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Ursache: Lieferschwierigkeiten bei verschiedenen Fertigbauteilen, die für den Weiterbau in beiden Richtungen dringend benötigt werden. Also erstmal Pause!

Um den Verkehr bis zur Fortführung der Arbeiten nicht unnötig einzuschränken, so eine Sprecherin der Autobahn GmbH, wurde die einstreifige Verkehrsführung in Fahrtrichtung Berlin zurückgebaut.

Und jetzt kommt's: Da die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, bleibt die zulässige Höchstgeschwindigkeit präventiv auf 100 km/h reduziert.