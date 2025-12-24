Weder Pizza noch Pasta! Das bestellen die Dresdner am liebsten
Dresden - Mahlzeit! Wenn's in diesem Jahr mal wieder schneller gehen musste, griffen viele Deutsche zur Lieferando-App. In seinem gleichnamigen Report des Jahres deckte der Lieferriese auf, was bei den Dresdnern in die Tüte kommt.
Demnach rangieren nach wie vor Chicken- und Cheeseburger auf Platz 2 und 3 der liebsten Essensbestellungen der Landeshauptstadt.
Doch die indische Küche scheint es Elbflorenz angetan zu haben: Das Bestellaufkommen hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Damit sicherte sich das Butter Chicken den ersten Platz.
Dazu durften es vor allem Pommes, Chicken Nuggets oder Curly Fries sein. Die allermeisten Dresdner rundeten die Bestellung dann mit Lava Cake, einem McFlurry oder Tiramisu ab.
Insgesamt legten neben der indischen auch die mexikanische (+53 Prozent) und die griechische Küche (+53 Prozent) kräftig zu. Nur knapp dahinter die deutsche, mit einem Plus von 46 Prozent.
Report bringt interessante Infos ans Licht
Deutschlandweit versteckten sich weiter brisante Bestell-Details im Report: Demnach nutzten 18- bis 29-Jährige die "Expresslieferungen" besonders oft - und ließen sich am ehesten Sexspielzeug nach Hause liefern (30 Prozent).
Die allermeisten Bestellungen löste ein Unbekannter in Berlin aus: 3658-mal ließ sich die Person beliefern, mehr als zehnmal am Tag.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas/dpa/ IMAGO/imagebroker