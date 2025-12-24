Weder Pizza noch Pasta! Das bestellen die Dresdner am liebsten

Dresden - Mahlzeit! Wenn's in diesem Jahr mal wieder schneller gehen musste, griffen viele Deutsche zur Lieferando-App. In seinem gleichnamigen Report des Jahres deckte der Lieferriese auf, was bei den Dresdnern in die Tüte kommt.

Der orangene Lieferdienst wird auch in Dresden immer beliebter. © Jan Woitas/dpa

Demnach rangieren nach wie vor Chicken- und Cheeseburger auf Platz 2 und 3 der liebsten Essensbestellungen der Landeshauptstadt.

Doch die indische Küche scheint es Elbflorenz angetan zu haben: Das Bestellaufkommen hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Damit sicherte sich das Butter Chicken den ersten Platz.

Dazu durften es vor allem Pommes, Chicken Nuggets oder Curly Fries sein. Die allermeisten Dresdner rundeten die Bestellung dann mit Lava Cake, einem McFlurry oder Tiramisu ab.

Insgesamt legten neben der indischen auch die mexikanische (+53 Prozent) und die griechische Küche (+53 Prozent) kräftig zu. Nur knapp dahinter die deutsche, mit einem Plus von 46 Prozent.

