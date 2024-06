Ab heute! Hauptbahnhof Dresden drei Tage dicht

Zwischen dem 7. und 9. Juni fahren am Dresdner Hauptbahnhof keine Züge. (Archivbild) © Steffen Füssel

Vom 7. bis zum 9. Juni fahren am Hauptbahnhof keine Züge mehr, wie der Verkehrsverbund Oberelbe mitteilte. Neben der andauernden Sanierung des Hallendachs werden in dem Zeitraum zusätzlich Arbeiten an der Bahn-Infrastruktur vorgenommen.

In der Zeit zwischen Freitag (4 Uhr) und Montag (4 Uhr) starten und enden die Züge daher an den Haltestellen Dresden-Reick, Dresden-Neustadt, Dresden-Plauen oder in Cossebaude. Ein genauer Fahrplan soll eine Woche vor Baubeginn veröffentlicht werden.

Einige Bauarbeiten begannen bereits am 1. Juni.

Mit dem Beginn der umfangreichen Maßnahmen am 7. Juni müssen sich Dresdner auf eine Menge Ersatzverkehr einstellen. Fernzüge verkehren in dem Zeitraum nur über den Bahnhof Dresden-Neustadt.

Eine genaue Übersicht über die Einschränkungen im Bahnverkehr findet Ihr hier.