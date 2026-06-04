Achtung, Baustelle! Einschränkungen auf A4 zwischen Dresden-Nord und Neustadt
Dresden - Nächste Baustelle auf der A4 geplant! Autofahrer müssen deswegen seit Donnerstag (4. Juni) zwischen dem Autobahndreieck Dresden-Nord und der Anschlussstelle Dresden-Neustadt mit Einschränkungen rechnen.
Weil die Fahrbahn in Richtung Görlitz erhebliche Schäden aufweist, soll sie im kommenden Jahr grundhaft erneuert werden.
Damit der Verkehr während der Sanierung 2027 weiter fließen kann, entstehen bereits jetzt drei sogenannte Mittelstreifenüberfahrten.
Über diese Verbindungen soll der Verkehr während der anstehenden Bauphase auf die Gegenfahrbahn umgeleitet werden, wie Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost, mitteilte.
Betroffen ist ein rund sechs Kilometer langer Abschnitt in beide Fahrtrichtungen.
Anschlussstellen Dresden-Wilder Mann und Dresden-Flughafen wegen Bauarbeiten gesperrt
Zusätzlich werden Randstreifen ("Bankette") befestigt sowie die Beschleunigungsstreifen an den Anschlussstellen Dresden-Flughafen und Dresden-Wilder Mann in Fahrtrichtung Chemnitz verbreitert.
Für die Verbreiterung der Beschleunigungsstreifen muss die Anschlussstelle Dresden-Wilder Mann (Richtung Chemnitz/Aachen) voraussichtlich vom 6. bis 18. Juli 2026 gesperrt werden.
Im Anschluss, vom 20. Juli bis 4. August 2026, ist die Anschlussstelle Dresden-Flughafen (ebenfalls in Richtung Chemnitz/Aachen) dicht.
Während der Arbeiten stehen auf der A4 weiterhin alle Fahrspuren zur Verfügung. Allerdings kommt es im Baustellenbereich zu Fahrbahnverengungen.
Die Kosten für die vorbereitenden Maßnahmen belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. Anfang September sollen die Arbeiten in Vorbereitung auf die kommende Baustelle abgeschlossen sein.
Titelfoto: Robert Michael/dpa