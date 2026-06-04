Achtung, Baustelle! Einschränkungen auf A4 zwischen Dresden-Nord und Neustadt

Dresden - Nächste Baustelle auf der A4 geplant! Autofahrer müssen deswegen seit Donnerstag (4. Juni) zwischen dem Autobahndreieck Dresden-Nord und der Anschlussstelle Dresden-Neustadt mit Einschränkungen rechnen.

Auf der A4 wird (mal wieder) gebaut. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Weil die Fahrbahn in Richtung Görlitz erhebliche Schäden aufweist, soll sie im kommenden Jahr grundhaft erneuert werden.

Damit der Verkehr während der Sanierung 2027 weiter fließen kann, entstehen bereits jetzt drei sogenannte Mittelstreifenüberfahrten.

Über diese Verbindungen soll der Verkehr während der anstehenden Bauphase auf die Gegenfahrbahn umgeleitet werden, wie Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Ost, mitteilte.

Betroffen ist ein rund sechs Kilometer langer Abschnitt in beide Fahrtrichtungen.