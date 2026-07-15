Bauarbeiten auf Verkehrsader in Dresden: Tempo 30 und nur eine Spur

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Auf der Bergstraße in Dresden wird vom 14. Juli bis zum 17. Juli gebaut. In dieser Zeit steht stadteinwärts eine Spur zur Verfügung und es herrscht Tempo 30.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Täglich rollen hier unzählige Autos in Richtung Dresdner Stadtzentrum entlang. Doch für einige Tage ist nun auf einem Abschnitt der Bergstraße Tempo 30 angesagt.

In Höhe der Böllstraße finden auf der Bergstraße mehrere Tage Bauarbeiten statt.
In Höhe der Böllstraße finden auf der Bergstraße mehrere Tage Bauarbeiten statt.  © Norbert Neumann

Stadteinwärts steht auf der Straße - in Höhe der Böllstraße - nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, weshalb die Fahrzeuge langsamer als gewohnt unterwegs sein müssen.

Wie die Stadt Dresden mitteilt, werden Achslast- und Temperatursensoren in die Straße eingebaut, um Aussagen über die Belastung der Fahrbahn treffen zu können.

Die Fahrbahn ist an der Stelle verengt, weshalb Tempo 30 angeordnet wird.
Die Fahrbahn ist an der Stelle verengt, weshalb Tempo 30 angeordnet wird.  © Norbert Neumann
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Wenige Augenblicke später sind 50 Stundenkilometer in Richtung Stadtzentrum erlaubt.
Wenige Augenblicke später sind 50 Stundenkilometer in Richtung Stadtzentrum erlaubt.  © Norbert Neumann

Nachdem Ihr die Engstelle passiert habt, sind wieder 50 Stundenkilometer erlaubt.

Die Bauarbeiten haben am Dienstag, 14. Juli, begonnen und sollen am Freitag, 17. Juli, abgeschlossen werden.

Titelfoto: Norbert Neumann

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