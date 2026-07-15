Bauarbeiten auf Verkehrsader in Dresden: Tempo 30 und nur eine Spur

Dresden - Täglich rollen hier unzählige Autos in Richtung Dresdner Stadtzentrum entlang. Doch für einige Tage ist nun auf einem Abschnitt der Bergstraße Tempo 30 angesagt.

In Höhe der Böllstraße finden auf der Bergstraße mehrere Tage Bauarbeiten statt. © Norbert Neumann

Stadteinwärts steht auf der Straße - in Höhe der Böllstraße - nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, weshalb die Fahrzeuge langsamer als gewohnt unterwegs sein müssen.

Wie die Stadt Dresden mitteilt, werden Achslast- und Temperatursensoren in die Straße eingebaut, um Aussagen über die Belastung der Fahrbahn treffen zu können.