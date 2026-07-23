Diese Dresdner Baustellen können sich keinen Urlaub leisten
Dresden - Ferienzeit ist Baustellenzeit! Seit gut zwei Wochen laufen bereits zahlreiche Bauprojekte im ganzen Stadtgebiet, jetzt starten weitere Sommerbaustellen - nicht alle jedoch "freiwillig"...
So senkte sich auf der Königsbrücker Straße vor der Kreuzung Provianthofstraße unverhofft die Fahrbahn ab.
Die Stadt sicherte die betroffene Stelle mit Baken ab. Am Mittwoch sahen sich Fachleute den Untergrund der Straße an, am Donnerstag soll ein Saugbagger eingesetzt werden.
Autofahrer werden auf der stadteinwärtigen Fahrspur unter Temporeduzierung auf die Rechtsabbiegerspur geleitet. Am kommenden Mittwoch soll die Fahrbahn wieder freigegeben werden.
Ab Donnerstag wird bis Anfang August die Fahrbahn auf Tonbergstraße und Flügelweg einschließlich Weißeritzbrücke in Höhe Einmündung Emerich-Ambros-Ufer saniert.
Wo notwendig, werden auch Straßenabläufe erneuert. Für die Arbeiten wird die Straße zwischen der DB-Brücke und der Raimundstraße (bei gleichzeitiger Freihaltung der Fahrtrichtung Altcotta als Einbahnstraße) halbseitig gesperrt.
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An der Brücke Budapester Straße dauern die Arbeiten an
Die Zufahrt zur Raimundstraße ist dicht, das Emerich-Ambros-Ufer wird am Flügelweg zur Sackgasse. Umleitungen sind ausgeschildert.
Die Busse der Linien 70 und 80 in Richtung Klotzsche fahren über die Ockerwitzer Straße, Warthaer und Hamburger Straße. Die Haltestelle "Altcotta" wird nicht bedient.
An der Brücke Budapester Straße dauern die Arbeiten an der Notunterstützung an. Dabei werden vier Schwerlaststützen aus Stahl errichtet - jeweils zwei Stützen pro Brückenzug. In drei weiteren Brückenfeldern werden insgesamt acht zusätzliche Pfeiler aus verfüllten Beton-Brunnenringen aufgebaut.
Ende Juli sollen alle Fahrspuren der Ammonstraße wieder freigegeben werden. Mitte August plant die Stadt eine Belastungsüberprüfung auf der Brücke. Danach soll über eine Freigabe bzw. weitere Maßnahmen entschieden werden.
Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch, Holm Helis