Diese Dresdner Baustellen können sich keinen Urlaub leisten

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Seit gut zwei Wochen laufen bereits zahlreiche Bauprojekte in ganz Dresden, jetzt starten weitere Sommerbaustellen - nicht alle jedoch "freiwillig"...

Von Hermann Tydecks

Dresden - Ferienzeit ist Baustellenzeit! Seit gut zwei Wochen laufen bereits zahlreiche Bauprojekte im ganzen Stadtgebiet, jetzt starten weitere Sommerbaustellen - nicht alle jedoch "freiwillig"...

Auf der Königsbrücker Straße nahe der Kreuzung Provianthofstraße senkte sich die Fahrbahn ab.
Auf der Königsbrücker Straße nahe der Kreuzung Provianthofstraße senkte sich die Fahrbahn ab.  © Eric Münch

So senkte sich auf der Königsbrücker Straße vor der Kreuzung Provianthofstraße unverhofft die Fahrbahn ab.

Die Stadt sicherte die betroffene Stelle mit Baken ab. Am Mittwoch sahen sich Fachleute den Untergrund der Straße an, am Donnerstag soll ein Saugbagger eingesetzt werden.

Autofahrer werden auf der stadteinwärtigen Fahrspur unter Temporeduzierung auf die Rechtsabbiegerspur geleitet. Am kommenden Mittwoch soll die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

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Dresden Baustellen Notsicherung der Brücke Budapester Straße: Werden Arbeiten fristgerecht fertig?

Ab Donnerstag wird bis Anfang August die Fahrbahn auf Tonbergstraße und Flügelweg einschließlich Weißeritzbrücke in Höhe Einmündung Emerich-Ambros-Ufer saniert.

Wo notwendig, werden auch Straßenabläufe erneuert. Für die Arbeiten wird die Straße zwischen der DB-Brücke und der Raimundstraße (bei gleichzeitiger Freihaltung der Fahrtrichtung Altcotta als Einbahnstraße) halbseitig gesperrt.

Experten sahen sich am Mittwoch den Untergrund an.
Experten sahen sich am Mittwoch den Untergrund an.  © Eric Münch
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Ab Donnerstag bis Anfang August wird die Fahrbahn auf der Tonbergstraße und dem Flügelweg saniert.
Ab Donnerstag bis Anfang August wird die Fahrbahn auf der Tonbergstraße und dem Flügelweg saniert.  © Holm Helis
Fachleute tauschen Schachtabdeckungen von Stadtentwässerung und DB aus.
Fachleute tauschen Schachtabdeckungen von Stadtentwässerung und DB aus.  © Holm Helis
Busse werden umgeleitet: Die Haltestelle "Altcotta" kann ab Donnerstag nicht mehr bedient werden.
Busse werden umgeleitet: Die Haltestelle "Altcotta" kann ab Donnerstag nicht mehr bedient werden.  © Holm Helis

An der Brücke Budapester Straße dauern die Arbeiten an

An der Brücke Budapester Straße dauern die Arbeiten an der Notunterstützung an.
An der Brücke Budapester Straße dauern die Arbeiten an der Notunterstützung an.  © Ove Landgraf

Die Zufahrt zur Raimundstraße ist dicht, das Emerich-Ambros-Ufer wird am Flügelweg zur Sackgasse. Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Busse der Linien 70 und 80 in Richtung Klotzsche fahren über die Ockerwitzer Straße, Warthaer und Hamburger Straße. Die Haltestelle "Altcotta" wird nicht bedient.

An der Brücke Budapester Straße dauern die Arbeiten an der Notunterstützung an. Dabei werden vier Schwerlaststützen aus Stahl errichtet - jeweils zwei Stützen pro Brückenzug. In drei weiteren Brückenfeldern werden insgesamt acht zusätzliche Pfeiler aus verfüllten Beton-Brunnenringen aufgebaut.

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Ende Juli sollen alle Fahrspuren der Ammonstraße wieder freigegeben werden. Mitte August plant die Stadt eine Belastungsüberprüfung auf der Brücke. Danach soll über eine Freigabe bzw. weitere Maßnahmen entschieden werden.

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch, Holm Helis

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