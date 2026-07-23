Diese Dresdner Baustellen können sich keinen Urlaub leisten

Dresden - Ferienzeit ist Baustellenzeit! Seit gut zwei Wochen laufen bereits zahlreiche Bauprojekte im ganzen Stadtgebiet, jetzt starten weitere Sommerbaustellen - nicht alle jedoch "freiwillig"...

Auf der Königsbrücker Straße nahe der Kreuzung Provianthofstraße senkte sich die Fahrbahn ab. © Eric Münch

So senkte sich auf der Königsbrücker Straße vor der Kreuzung Provianthofstraße unverhofft die Fahrbahn ab.

Die Stadt sicherte die betroffene Stelle mit Baken ab. Am Mittwoch sahen sich Fachleute den Untergrund der Straße an, am Donnerstag soll ein Saugbagger eingesetzt werden.

Autofahrer werden auf der stadteinwärtigen Fahrspur unter Temporeduzierung auf die Rechtsabbiegerspur geleitet. Am kommenden Mittwoch soll die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Ab Donnerstag wird bis Anfang August die Fahrbahn auf Tonbergstraße und Flügelweg einschließlich Weißeritzbrücke in Höhe Einmündung Emerich-Ambros-Ufer saniert.

Wo notwendig, werden auch Straßenabläufe erneuert. Für die Arbeiten wird die Straße zwischen der DB-Brücke und der Raimundstraße (bei gleichzeitiger Freihaltung der Fahrtrichtung Altcotta als Einbahnstraße) halbseitig gesperrt.