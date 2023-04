Lauter Krach um 7 Uhr am Sonntagmorgen: Dresden beseitigt Baupfusch am Fetscherplatz

Dresden - Mit frühmorgendlichem Baulärm wurden am heutigen Sonntag Anwohner rund um den Dresdner Fetscherplatz geweckt. Ab 7 Uhr besserte das Rathaus dort den Fahrspur-Pfusch aus. Übertönt wurde das nur von kreischenden Kettensägen nebenan.

Hier beseitigen Mitarbeiter den Fahrspur-Pfusch am Fetscherplatz. © Norbert Neumann

Das Straßen- und Tiefbauamt änderte die Straßenmarkierungen am Fetscherplatz und verbreiterte den Rechtsabbiege-Fahrstreifen.

"Dabei wird zur Radverkehrsanlage eine Sperrfläche als Sicherheitsraum eingeordnet und der Geradeausfahrstreifen der Borsbergstraße in Richtung Striesener Straße nach Süden verschoben", erklärte eine Stadtsprecherin.

"Die im Bestand vorhandenen zwei Abfluss-Fahrstreifen der Borsbergstraße in landwärtiger Richtung werden in einen überbreiten Fahrstreifen umgewandelt", so die Sprecherin weiter.

Unabhängig davon wurde die Fetscherstraße zwischen Fetscherplatz und Blasewitzer Straße voll gesperrt, um dort Baumverschnitt-Arbeiten durchzuführen.