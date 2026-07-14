Bauarbeiten auf Verkehrsader in Dresden: Tempo 30 und nur eine Spur
Dresden - Täglich rollen hier unzählige Autos in Richtung Dresdner Stadtzentrum entlang. Doch für einige Tage ist nun auf einem Abschnitt der Bergstraße Tempo 30 angesagt.
Stadteinwärts steht auf der Straße - in Höhe der Böllstraße - nur ein Fahrstreifen zur Verfügung, weshalb die Fahrzeuge langsamer als gewohnt unterwegs sein müssen.
Wie die Stadt Dresden mitteilt, werden Achslast- und Temperatursensoren in die Straße eingebaut, um Aussagen über die Belastung der Fahrbahn treffen zu können.
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Nachdem Ihr die Engstelle passiert habt, sind wieder 50 Stundenkilometer erlaubt.
Die Bauarbeiten haben am Dienstag, 14. Juli, begonnen und sollen am Freitag, 17. Juli, abgeschlossen werden.
Titelfoto: Norbert Neumann