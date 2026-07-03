Achtung, Baustelle: Sperrungen in der Dresdner Neustadt

Dresden - Neue Baustelle neben dem Alaunpark: Ab Montag erhält die Kamenzer Straße in der Neustadt neuen Asphalt und muss darum voll gesperrt werden.

Die Kamenzer Straße zwischen Nordstraße und Bischofsweg wird voll gesperrt. © Petra Hornig

Betroffen ist der Bereich zwischen Nordstraße und Bischofsweg auf einer Länge von rund 120 Metern.

Dort führt das Straßen- und Tiefbauamt einen Deckentausch durch, zudem finden Arbeiten an den Straßenabläufen und Schachtanpassungen statt.

"Die Zufahrt zu den Grundstücken mit dem Auto ist nicht möglich", teilt ein Stadtsprecher mit. "Anwohner erreichen ihre Grundstücke aber jederzeit zu Fuß."

Grund sind die anstehenden Arbeiten an der Königsbrücker Straße.