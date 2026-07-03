Achtung, Baustelle: Sperrungen in der Dresdner Neustadt
Dresden - Neue Baustelle neben dem Alaunpark: Ab Montag erhält die Kamenzer Straße in der Neustadt neuen Asphalt und muss darum voll gesperrt werden.
Betroffen ist der Bereich zwischen Nordstraße und Bischofsweg auf einer Länge von rund 120 Metern.
Dort führt das Straßen- und Tiefbauamt einen Deckentausch durch, zudem finden Arbeiten an den Straßenabläufen und Schachtanpassungen statt.
"Die Zufahrt zu den Grundstücken mit dem Auto ist nicht möglich", teilt ein Stadtsprecher mit. "Anwohner erreichen ihre Grundstücke aber jederzeit zu Fuß."
Grund sind die anstehenden Arbeiten an der Königsbrücker Straße.
Dafür werden Umleitungen über angrenzende Nebenstraßen erforderlich, die noch ertüchtigt werden müssen. Die Arbeiten laufen bis voraussichtlich 24. Juli, die Gesamtkosten betragen rund 180.000 Euro.
Titelfoto: Petra Hornig