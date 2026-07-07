Stau-Hölle am Kaufpark Nickern: Umleitung sorgt für Verkehrschaos
Dresden - Stau-Alarm am Kaufpark Nickern: Wegen Bauarbeiten von SachsenEnergie ist die Michaelisstraße in Dresden auf Höhe des Möbelhauses Sconto gesperrt. Bis 14. August müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen.
Wegen der Erneuerung der Stromleitungen ist der Kaufpark Nickern derzeit nur noch über die Tschirnhausstraße erreichbar.
Die Zufahrt zum oberen Parkdeck bleibt bis Mitte August sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger gesperrt.
Die Folgen sind deutlich spürbar: Rund um den Einkaufsmagneten staut sich der Verkehr, Autofahrer brauchen vor allem zu den Stoßzeiten starke Nerven.
Auch die Parkplatzsuche am Einkaufstempel wird derzeit zum Geduldsspiel. Vor allem am Nachmittag drehen viele Autofahrer Runde um Runde, bis endlich ein Stellplatz frei wird.
Zwar regelt eine Baustellenampel den Verkehr an der Rampe vom unteren Parkdeck zum oberen Parkdeck und wieder zurück - doch auch da kommt es zu starken Verzögerungen, da es sich einspurig reiht. Immer wieder entladen Autofahrer ihren Frust mit einem Hupkonzert.
Da sich der Verkehr beim Verlassen des Parkplatzes ebenfalls auf eine Spur verengt und gleichzeitig Fußgänger den Zebrastreifen queren, stockt der Verkehrsfluss immer wieder. Das Ergebnis: Staus, Wartezeiten und jede Menge genervte Autofahrer.
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Rund um den Kaufpark Nickern staut sich der Verkehr
Wer vom Nickerner Weg kommt und das Shoppingcenter besuchen oder zum Autobahnzubringer möchte, muss durch die Baustelle nun einen Umweg in Kauf nehmen.
Die Umleitung führt über die Michaelisstraße, die Dohnaer Straße und schließlich zurück zur Tschirnhausstraße.
Weil sich der Verkehr auf der Michaelisstraße beim Linksabbiegen in Höhe des McDonald’s auf eine Spur verengt, bilden sich dort immer wieder lange Rückstaus.
Auch Autofahrer, die von der Straße Am Galgenberg kommen, müssen mit Verzögerungen rechnen.
Für Verkehrsteilnehmer von der Autobahn sowie aus Richtung Tschirnhausstraße gilt derzeit: Ein Abbiegen auf die Michaelisstraße ist hier ebenfalls nicht möglich.
Titelfoto: Bildmontage: TAG24 / IK