Stau-Hölle am Kaufpark Nickern: Umleitung sorgt für Verkehrschaos

Dresden - Stau-Alarm am Kaufpark Nickern: Wegen Bauarbeiten von SachsenEnergie ist die Michaelisstraße in Dresden auf Höhe des Möbelhauses Sconto gesperrt. Bis 14. August müssen Autofahrer mehr Zeit einplanen.

SachsenEnergie erneuert derzeit die Stromleitungen am Kaufpark Nickern, wodurch die Zufahrt zum oberen Parkdeck sowohl für Fußgänger als auch für Autofahrer gesperrt ist. © TAG24 / IK

Wegen der Erneuerung der Stromleitungen ist der Kaufpark Nickern derzeit nur noch über die Tschirnhausstraße erreichbar.

Die Zufahrt zum oberen Parkdeck bleibt bis Mitte August sowohl für Autofahrer als auch für Fußgänger gesperrt.

Die Folgen sind deutlich spürbar: Rund um den Einkaufsmagneten staut sich der Verkehr, Autofahrer brauchen vor allem zu den Stoßzeiten starke Nerven.

Auch die Parkplatzsuche am Einkaufstempel wird derzeit zum Geduldsspiel. Vor allem am Nachmittag drehen viele Autofahrer Runde um Runde, bis endlich ein Stellplatz frei wird.

Zwar regelt eine Baustellenampel den Verkehr an der Rampe vom unteren Parkdeck zum oberen Parkdeck und wieder zurück - doch auch da kommt es zu starken Verzögerungen, da es sich einspurig reiht. Immer wieder entladen Autofahrer ihren Frust mit einem Hupkonzert.

Da sich der Verkehr beim Verlassen des Parkplatzes ebenfalls auf eine Spur verengt und gleichzeitig Fußgänger den Zebrastreifen queren, stockt der Verkehrsfluss immer wieder. Das Ergebnis: Staus, Wartezeiten und jede Menge genervte Autofahrer.