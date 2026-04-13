Baubeginn für neue Radroute in Dresden: Hier wird der Verkehr eingeschränkt

Dresden - Startschuss für den Bau der Radroute Süd in Dresden , welche künftig die Anbindung der Südvorstadt und Plauen an die Innenstadt verbessern soll. Los geht's mit einer neuen Verbindung für den Radverkehr an der Budapester Straße.

Neue Radweganbindung: Ab Montag soll hier gebaut werden. © Steffen Füssel

Ab Montag bis voraussichtlich Mitte Juli errichtet die Stadt einen neuen kurzen Radweg zwischen Wielandstraße und Budapester Straße.

Für die Anbindung werden die bestehende Kfz-Wendeschleife und die Fußgängerquerung zurückgebaut. Neben barrierefreiem Ausbau der Fußwege werden neue Straßenleuchten errichtet, auch eine neue Ampel über die Budapester Straße ist geplant.

Die Arbeiten sorgen für Einschränkungen. Zeitweise wird der Verkehr auf der Budapester Straße in beiden Richtungen auf einen Fahrstreifen reduziert. Für Fußgänger und Radfahrer werden provisorische Wege und Rampen hergestellt. Die Kosten betragen rund 381.000 Euro.

Nach der Radroute Ost (führt über fünf Kilometer von Tolkewitz zum Zentrum) werkelt die Stadt jetzt abschnittsweise an der Radroute Süd. Diese soll über Hohe Straße und Wielandstraße verlaufen. Nach Abschluss der nun beginnenden Arbeiten soll es ab 2027 an die Umsetzung des Abschnitts südlich der Nürnberger Straße in Plauen gehen.