Neue Einschränkungen: Hier wird auf der A4 östlich von Dresden gebaut

Dresden - Für Autofahrer wird es ab Mitte April auf der viel befahrenen A4 östlich von Dresden eng.

Die A4 ist den Autofahrern für ihre Baustellen bekannt. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Zwischen den Anschlussstellen Ohorn und Salzenforst müsse auf der Strecke Richtung Dresden auf 9,2 Kilometern Länge die Fahrbahn erneuert werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Die rund sieben Millionen Euro teure Maßnahme sei wegen Schäden nötig. Die Arbeiten sollen bis Oktober dauern.

Der Verkehr werde in je zwei Fahrspuren an der Baustelle vorbeigeführt. Drei Fahrstreifen verlaufen auf der Fahrbahn Richtung Görlitz, einer in Richtung Dresden.

Die Auffahrt der Anschlussstelle Uhyst in Richtung Görlitz wird während der gesamten Bauzeit gesperrt.