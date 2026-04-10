Neue Einschränkungen: Hier wird auf der A4 östlich von Dresden gebaut
Von Birgit Zimmermann
Dresden - Für Autofahrer wird es ab Mitte April auf der viel befahrenen A4 östlich von Dresden eng.
Zwischen den Anschlussstellen Ohorn und Salzenforst müsse auf der Strecke Richtung Dresden auf 9,2 Kilometern Länge die Fahrbahn erneuert werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit.
Die rund sieben Millionen Euro teure Maßnahme sei wegen Schäden nötig. Die Arbeiten sollen bis Oktober dauern.
Der Verkehr werde in je zwei Fahrspuren an der Baustelle vorbeigeführt. Drei Fahrstreifen verlaufen auf der Fahrbahn Richtung Görlitz, einer in Richtung Dresden.
Die Auffahrt der Anschlussstelle Uhyst in Richtung Görlitz wird während der gesamten Bauzeit gesperrt.
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Dazu kommen zeitweise Sperrungen der Auf- und Abfahrt in Uhyst Richtung Dresden sowie temporäre Sperrungen an der Anschlussstelle Burkau.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa