Baustellen-Stress an der Bodenbacher Straße
Dresden - Damit die Schüler des neuen LEO-Gymnasiums in Dresden-Seidnitz sicher über die Straße kommen, haben am Montag Bauarbeiten an der Bodenbacher Straße zwischen Dobritzer Straße und Paracelsusstraße begonnen.
Der erste Bauabschnitt läuft während der gesamten Winterferien bis zum 23. Februar: Die Fahrbahn ist stadteinwärts gesperrt und der Verkehr wird großräumig umgeleitet.
Anschließend rückt die Baustelle auf die stadtauswärts führende Spur, der nördliche Fußweg bleibt frei, Autos müssen aber zeitweise auf der Gleisanlage der Straßenbahn fahren.
Ab Mitte Mai folgt eine zweiwöchige Gleissperre, während die Bahnsteige angepasst werden, um das erwartete Schüleraufkommen nach der Schulöffnung sicher zu bewältigen.
Ein Schienenersatzverkehr soll dafür sorgen, dass Fahrgäste trotzdem an ihr Ziel kommen.
Bauarbeiten an der Bodenbacher Straße kosten rund 600.000 Euro
Mit den Bauarbeiten soll die Sicherheit der Schüler auf ihrem Schulweg gewährleistet werden.
Im Mittelpunkt stehen ein breiterer Fußweg und eine neue Querung über Straße und Gleise, die mit Ampeln gesichert wird. Kosten: etwa 600.000 Euro.
Titelfoto: Thomas Türpe