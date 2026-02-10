Baustellen-Stress an der Bodenbacher Straße

Dresden - Damit die Schüler des neuen LEO-Gymnasiums in Dresden -Seidnitz sicher über die Straße kommen, haben am Montag Bauarbeiten an der Bodenbacher Straße zwischen Dobritzer Straße und Paracelsusstraße begonnen.

Auf der Bodenbacher Straße wird es die kommenden Wochen für Autofahrer unbequem. © Thomas Türpe

Der erste Bauabschnitt läuft während der gesamten Winterferien bis zum 23. Februar: Die Fahrbahn ist stadteinwärts gesperrt und der Verkehr wird großräumig umgeleitet.

Anschließend rückt die Baustelle auf die stadtauswärts führende Spur, der nördliche Fußweg bleibt frei, Autos müssen aber zeitweise auf der Gleisanlage der Straßenbahn fahren.

Ab Mitte Mai folgt eine zweiwöchige Gleissperre, während die Bahnsteige angepasst werden, um das erwartete Schüleraufkommen nach der Schulöffnung sicher zu bewältigen.

Ein Schienenersatzverkehr soll dafür sorgen, dass Fahrgäste trotzdem an ihr Ziel kommen.