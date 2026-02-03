Bauarbeiten in Dresden: Am Blauen Wunder wird es richtig eng

Die Gleise auf dem Schillerplatz in Dresden müssen erneuert werden. Ab Freitag kommt es deswegen zu Umleitungen und erheblichen Einschränkungen für Autofahrer.

Von Karoline Bernhardt, Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Ab dem kommenden Freitag muss Dresden auf einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt verzichten. Die Gleise auf dem Schillerplatz müssen erneuert werden, was zu erheblichen Einschränkungen führt, die nicht nur Bahn- und Busreisende, sondern auch Autofahrer betreffen.

Zwischen dem 6. und dem 23. Februar müssen sich sowohl Bahn- als auch Bus- und Autofahrer auf erhebliche Verzögerungen durch eine Baustelle am Schillerplatz einstellen. © Holm Helis So informieren die DVB, dass sich die Dresdner zwischen dem 6. Februar, 6 Uhr, und dem 23. Februar, 3 Uhr auf Umleitungen rund um den Schillerplatz herum einstellen müssen. Grund für diese mehrtägigen Einschränkungen sind demnach Gleisbauarbeiten im Kreuzungsbereich Blasewitzer-/Fetscherstraße sowie auf dem Schillerplatz selbst. Die dort liegenden Schienen stammen laut DVB noch aus dem Jahr 1995 und haben nach mehr als 30 Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Gleichzeitig sollen zwei Fahrleitungs- und Beleuchtungsmasten neu errichtet werden, da diese im Laufe der Jahre abgesackt sind. Um die Baustelle schnell fertigzustellen und somit auch wieder den uneingeschränkten Verkehr über den Schillerplatz zu ermöglichen, sollen die Bauarbeiten sowohl in den Abend- und Nachtstunden als auch am Wochenende weitergehen. Dresden Baustellen Wegen Unfallgefahr: Neue Einschränkungen auf Bundesstraße in Dresden Die Gesamtkosten von knapp 620.000 Euro werden durch das "Budget für die laufende Instandhaltung der DVB-Infrastruktur" gedeckt.

In den Winterferien darf hier nur noch rechts abgebogen werden. © Holm Helis

So werden die Straßenbahnlinien umgeleitet

So wird der Fahrplan der Straßenbahnlinien 6, 10 und 12 aussehen. © DVB

Linie 6: von Wölfnitz aus über den Albertplatz und die Sachsenallee bis zur Blasewitzer-/Fetscherstraße. Ab dieser Haltestelle dann weiter als Linie 12 über den Straßburger Platz Richtung Leutewitz.





von Wölfnitz aus über den Albertplatz und die Sachsenallee bis zur Blasewitzer-/Fetscherstraße. Ab dieser Haltestelle dann weiter als Linie 12 über den Straßburger Platz Richtung Leutewitz. Linie 10: aus der Richtung Messe Dresden kommend ab Ludwig-Hartmann-Straße über Tolkewitz und Laubegast bis nach Niedersedlitz. Ab der Ludwig-Hartmann-Straße ersetzt die Linie 10 also die Linie 6.





aus der Richtung Messe Dresden kommend ab Ludwig-Hartmann-Straße über Tolkewitz und Laubegast bis nach Niedersedlitz. Ab der Ludwig-Hartmann-Straße ersetzt die Linie 10 also die Linie 6. Linie 12: planmäßig aus Leutewitz kommend über den Postplatz und Fetscherplatz bis zur Haltestelle Blasewitzer-/Fetscherstraße. Von dort aus dann weiter als Linie 6 über Sachsenallee und Albertplatz bis nach Wölfnitz.





planmäßig aus Leutewitz kommend über den Postplatz und Fetscherplatz bis zur Haltestelle Blasewitzer-/Fetscherstraße. Von dort aus dann weiter als Linie 6 über Sachsenallee und Albertplatz bis nach Wölfnitz. SEV 6/12: für beide Linien werden zwischen der Haltestelle Blasewitzer-/Fetscherstraße und Tolkewitz Busse als Schienenersatzverkehr über den Schillerplatz eingesetzt. Die Linienführung ändert sich im Laufe der Bauarbeiten zweimal.

So werden die Buslinien umgeleitet

So wird der Fahrplan der Buslinien 61, 63 und 65 aussehen. © DVB

Zu Beginn der Bauarbeiten zwischen dem 6. und dem 10. Februar fahren alle Busse sowie der Schienenersatzverkehr regulär bis zur Zentralhaltestelle Loschwitzer Straße. Vom 10. bis zum 13. Februar wird diese Haltestelle lediglich von stadteinwärts fahrenden Bussen bedient.

Linie 61 und 63: in Richtung Blaues Wunder und Loschwitz über die Kretschmerstraße





in Richtung Blaues Wunder und Loschwitz über die Kretschmerstraße Linie 65: wendet über die Regerstraße und Berggartenstraße. Auf der Loschwitzer Straße wird kurz vor der Justinenstraße die Endhaltestelle sein.





wendet über die Regerstraße und Berggartenstraße. Auf der Loschwitzer Straße wird kurz vor der Justinenstraße die Endhaltestelle sein. EV 6/12: in Richtung Tolkewitz ab Loschwitzer Straße über Berggartenstraße. In der Gegenrichtung über Niederwaldstraße. Zudem kann der Ersatzverkehr nicht direkt am Schillerplatz halten. Dafür wird ein Ersatzhalt auf der Loschwitzer Straße im Bereich der Regerstraße und Prellerstraße eingerichtet.





in Richtung Tolkewitz ab Loschwitzer Straße über Berggartenstraße. In der Gegenrichtung über Niederwaldstraße. Zudem kann der Ersatzverkehr nicht direkt am Schillerplatz halten. Dafür wird ein Ersatzhalt auf der Loschwitzer Straße im Bereich der Regerstraße und Prellerstraße eingerichtet. Linie 84: fährt verkürzt von Rochwitz bis zur Haltestelle Steglichstraße

Vom 10. bis zum 13. Februar wird diese Haltestelle lediglich von stadteinwärts fahrenden Bussen bedient. Zwischen dem 13. und dem 23. Februar werden diese Umleitungen beibehalten. Zusätzlich werden die Buslinien 61 und 63 auch noch stadteinwärts umgeleitet. Vom Blauen Wunder aus fahren sie über die Naumannstraße, den Vogesenweg, die Loschwitzer Straße bis hin zur Berggartenstraße und von dort aus weiter nach Fahrplan.

Darauf müssen sich Autofahrer einstellen

Autofahrer sollen den Schillerplatz in der nächsten Zeit, wenn es möglich ist, meiden. © Holm Helis Zwischen dem 6. und dem 10. Februar müssen Autofahrer einen Bogen um die Blasewitzer Straße machen. Dafür wird stadteinwärts eine Umleitung über die Augsburger und Fiedlerstraße eingerichtet. Stadtauswärts verläuft diese über die Fetscherstraße, Wormser Straße und Huttenstraße. Diese Umleitungen entfallen ab dem 10. Februar, dafür wird der Verkehr auf dem Schillerplatz zwischen dem 10. und dem 23. Februar erheblich eingeschränkt. So können Autofahrer von der Tolkewitzer Straße aus kommend ausschließlich nach rechts auf das Blaue Wunder abbiegen. Wer vom Blauen Wunder kommt, darf ebenfalls nur nach rechts auf die Naumannstraße abbiegen. Für Pendler zwischen dem Käthe-Kollwitz-Ufer und Tolkewitz wird eine Umleitung eingerichtet, die in beide Fahrtrichtungen ausgeschildert wird und am Schillerplatz vorbeiführt. Dresden Baustellen Baustart für unterirdische Starkstromleitung muss wegen Schilderstreich verschoben werden Die DVB raten Autofahrern dazu, in der Zeit zwischen dem 10. und dem 23. Februar sowohl den Schillerplatz als auch das Blaue Wunder zu meiden.

Anwohner und Händler sehen das kritisch

Wird sich damit arrangieren müssen: Anwohnerin Rebeca Schlenkrich (47). © Eric Münch

Händler Mehmet Demirbas (78) erwartet einen heftigen Umsatzeinbruch. © Eric Münch