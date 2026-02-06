DVB tauschen Gleise aus: Mehrere Bahnlinien von tagelangen Umleitungen betroffen

Dresden - Aufgrund von Gleisreparaturen werden mehrere Bahnlinien der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) zwischen dem 9. und 21. Februar umgeleitet.

Mehrere Bahnlinien in Dresden werden zwischen dem 9. und 21. Februar umgeleitet. (Archivbild) © Steffen Füssel

Im Vorfeld der geplanten Tunnelsanierungen unter dem Wiener Platz führt die Stadt in diesem Zeitraum Bauarbeiten auf der Wiener Straße durch. Die dafür nötige Vollsperrung nutzen die DVB, um rund 100 Meter verschlissene Schienen zwischen dem Hauptbahnhof und der Andreas-Schubert-Straße auszutauschen.

Laut Mitteilung vom Donnerstag werden deshalb die Linien 4, 8, 10, und 11 ab dem frühen Montagmorgen, den 9. Februar (4 Uhr), bis in die Nacht auf Samstag (21. Februar, 3 Uhr) umgeleitet.

Demnach wird die Linienführung der 4 geteilt: Aus Richtung Prohlis verkehrt die 4 ganz normal zum Lennéplatz, ehe sie dort zur Linie 8 wird und weiter nach Hellerau fährt. In entgegengesetzter Richtung fährt die 4 von Weinböhla aus wie gewohnt zur Haltestelle "Hauptbahnhof Nord" und anschließend weiter in Richtung Südvorstadt.

Die Linie 8 aus Richtung Hellerau verkehrt dagegen planmäßig bis zum Lennéplatz, wo sie dann als Linie 4 weiter über Strehlen nach Prohlis fährt. Die Linie 10 wird derweil zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Straßburger Platz über den Pirnaischen Platz umgeleitet.

Die Linie 11 aus Richtung Bühlau fährt im oben genannten Zeitraum planmäßig bis zum Hauptbahnhof Nord und dann weiter nach Plauen.