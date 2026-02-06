DVB tauschen Gleise aus: Mehrere Bahnlinien von tagelangen Umleitungen betroffen
Dresden - Aufgrund von Gleisreparaturen werden mehrere Bahnlinien der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) zwischen dem 9. und 21. Februar umgeleitet.
Im Vorfeld der geplanten Tunnelsanierungen unter dem Wiener Platz führt die Stadt in diesem Zeitraum Bauarbeiten auf der Wiener Straße durch. Die dafür nötige Vollsperrung nutzen die DVB, um rund 100 Meter verschlissene Schienen zwischen dem Hauptbahnhof und der Andreas-Schubert-Straße auszutauschen.
Laut Mitteilung vom Donnerstag werden deshalb die Linien 4, 8, 10, und 11 ab dem frühen Montagmorgen, den 9. Februar (4 Uhr), bis in die Nacht auf Samstag (21. Februar, 3 Uhr) umgeleitet.
Demnach wird die Linienführung der 4 geteilt: Aus Richtung Prohlis verkehrt die 4 ganz normal zum Lennéplatz, ehe sie dort zur Linie 8 wird und weiter nach Hellerau fährt. In entgegengesetzter Richtung fährt die 4 von Weinböhla aus wie gewohnt zur Haltestelle "Hauptbahnhof Nord" und anschließend weiter in Richtung Südvorstadt.
Die Linie 8 aus Richtung Hellerau verkehrt dagegen planmäßig bis zum Lennéplatz, wo sie dann als Linie 4 weiter über Strehlen nach Prohlis fährt. Die Linie 10 wird derweil zwischen den Haltestellen Hauptbahnhof und Straßburger Platz über den Pirnaischen Platz umgeleitet.
Die Linie 11 aus Richtung Bühlau fährt im oben genannten Zeitraum planmäßig bis zum Hauptbahnhof Nord und dann weiter nach Plauen.
Umleitungen in Dresden: Auch Buslinien betroffen
Auch die beiden Buslinien EV11 und 66 sind betroffen. Die Haltestelle "Gret-Palucca-Straße" kann von der 66 während der andauernden Bauarbeiten nicht bedient werden.
Die Busse des Ersatzverkehrs der Linie 11 fahren ab Zschnernitz zum Lennéplatz, dann über Bürgerwiese, Georgplatz und St.-Petersburger-Straße zum Hauptbahnhof. In Richtung Zschernitz verkehren die Busse in dem Streckenabschnitt dabei über die Strehlener Straße.
Die Kosten für die anstehenden Reparaturen beziffern die DVB auf rund 440.000 Euro.
Erstmeldung vom 5. Februar, 13.35 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 14.20 Uhr.
Titelfoto: Steffen Füssel