Bis Mai: Großenhainer Straße wird einspurig!

Ab Montag beginnt der neue Bauabschnitt auf der Großenhainer Straße zwischen den Kreuzungen Schützenhofstraße und Weinbergstraße in Dresden.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Achtung, Autofahrer: Ab Montag beginnt der neue Bauabschnitt auf der Großenhainer Straße zwischen den Kreuzungen Schützenhofstraße und Weinbergstraße.

Die Großenhainer Straße wird stadteinwärts gesperrt.
Grund ist die Verlegung einer unterirdischen Starkstromleitung in eine neue Hochspannungskabeltrasse zwischen Mickten und Rähnitz, die seit März schrittweise in zwölf Abschnitten gebaut wird.

Wer mit dem Auto stadteinwärts möchte, sollte die Baustelle über die A4 umfahren, empfiehlt SachsenEnergie.


Die Arbeiten sollen bis Mai 2026 dauern.
Die Buslinie 80 in Richtung Omsewitz wird über Radeburger und Döbelner Straße umgeleitet. Stadtauswärts bleibt der Abschnitt befahrbar.

Geplantes Bauende des Abschnitts ist Mai kommenden Jahres.

