Bis Mai: Großenhainer Straße wird einspurig!

Dresden - Achtung, Autofahrer: Ab Montag beginnt der neue Bauabschnitt auf der Großenhainer Straße zwischen den Kreuzungen Schützenhofstraße und Weinbergstraße.

Die Großenhainer Straße wird stadteinwärts gesperrt. © Holm Helis

Grund ist die Verlegung einer unterirdischen Starkstromleitung in eine neue Hochspannungskabeltrasse zwischen Mickten und Rähnitz, die seit März schrittweise in zwölf Abschnitten gebaut wird.

Wer mit dem Auto stadteinwärts möchte, sollte die Baustelle über die A4 umfahren, empfiehlt SachsenEnergie.



