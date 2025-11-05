Ab Freitag! Reparaturen am Gleis sorgen für Umleitungen und Einschränkungen

Aufgrund von Reparaturen am Gleis kommt es in Dresden zu Umleitungen und Einschränkungen.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Am Wochenende kommt es in Dresden im öffentlichen Nahverkehr zu mehreren Umleitungen und Einschränkungen bei Trams und Bussen. Grund ist eine Baustelle am Großen Garten.

Die Linie 2 ist unter anderen von den Arbeiten betroffen. © Steffen Füssel An der Straßenbahnüberfahrt "Karcherallee" im Osten von Dresden sollen Gleise repariert werden. Dadurch müssen ab Freitag (7. November, 8 Uhr) bis Montag (10. November, 3 Uhr) die Streckenführungen der Tramlinien 1 und 2 geteilt werden. Daraus ergeben sich folgende Umleitungen: Die Linie 1 fährt von Prohlis kommend in diesem Zeitraum nur bis zur Haltestelle "Zwinglistraße". Nach der Haltestelle setzen die Wagen am Gleiswechsel um und fahren als Linie 1 zurück nach Prohlis. Um diesen Wechsel zu gewährleisten, werden Zweirichtungsfahrzeuge eingesetzt. Dresden Baustellen Wegen Wartung: Sperrungen im Waldschlößchen-Tunnel Von Leutewitz kommend verkehrt die Linie 1 bis Straßburger Platz und endet an der Haltestelle "Krankenhaus St. Joseph-Stift". Danach fahren die Trams als "Linie E9" über den Pohlandplatz weiter nach Tolkewitz. Linie 2 fährt von Kleinzschachwitz kommend nur bis zur Haltestelle "Zwinglistraße", setzt am Gleiswechsel um und macht sich auf den Weg zurück nach Kleinzschachwitz. Die Fahrt von Gorbitz verkehrt bis Straßburger Platz und weiter zum "Krankenhaus St. Joseph-Stift".

Gleisarbeiten in Dresden sorgen für Umleitungen und Einschränkungen

Am Wochenende entstehen in Dresden gleich zwei neue Baustellen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Auch die Tramlinie 10 ist von Umleitungen betroffen: Ab der Messe fährt sie bis Straßburger Platz, weiter über Comeniusplatz und Fetscherplaz bis "Krankenhaus St. Joseph-Stift". Dort wird sie zur Linie 2 und fährt weiter nach Gorbitz. Zwischen Freitag, 20 Uhr und Sonntag, 4 Uhr, verkehrt die Linie ab Straßburger Platz über Fetscherplatz, Trinitatisplatz und Güntzplatz zurück zum Straßburger Platz. Die Linie E9 bedient so lange den Abschnitt zwischen "Krankenhaus St. Joseph-Stift" und Tolkewitz. Zwischen den Haltestellen "Krankenhaus St. Joseph-Stift" und "Zwinglistraße" fährt Ersatzverkehr mit Bussen unter der Linie "EV1/2". Die Buslinie 63 wird umgeleitet: Zwischen Karcherallee und Bertolt-Brecht-Allee fährt der Bus Richtung Pillnitz über Winterbergstraße, Zwinglistraße und Stübelallee und Richtung Löbtau über Comeniusstraße. Dresden Baustellen Neue Bauarbeiten am Fetscherplatz sorgen für Umleitungen und Ersatzverkehr Laut den Dresdner Verkehrsbetrieben werden an der Stübelallee/Karcherallee auf einer Länge von 15 Metern Schienen getauscht. Auch der Unterbau aus Betonschwellen muss saniert werden. Außerdem werden gefährliche sogenannte "Pumpstellen" - also die Stellen, an denen sich die Schienen bei Überfahrt einer Bahn durchbiegen - beseitigt. Zudem wird nachts der Fahrdraht auf einer Länge von rund 320 Metern getauscht. Um Zuge der Bauarbeiten wird auch am Comeniusplatz gewerkelt: Dort erneuern die Arbeiter Teile der verschlissenen Fahrleitungsanlage. Kosten insgesamt: rund 140.000 Euro.

Auch Autofahrer von Arbeiten betroffen