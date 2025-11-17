Erleichterung und Kritik nach Straßenöffnung in Laubegast

Dresden - Große Erleichterung in Tolkewitz und Laubegast: Die fast zwei Kilometer lange Baustelle entlang der Wehlener Straße, Alttolkewitz und Österreicher Straße wird am kommenden Montag fertiggestellt. Am Ergebnis gibt es jedoch auch Kritik.

Sind froh über das baldige Baustellen-Ende: DVB-Vorstand Lars Seiffert (56, l.), Straßenbauamtsleiterin Simone Prüfer (59) und Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne). © Norbert Neumann

Einen Monat früher als geplant schließen die Bauarbeiter ihre Arbeiten ab und ließen sich am Freitag von den Laubegastern bei Bier und Bratwurst feiern.

Die seit März 2024 laufende grundhafte Sanierung umfasste Fahrbahn, Gleise und Gehwege sowie die unterirdischen Medienleitungen und Anlagen. Auch Straßenbeleuchtung und Ampelanlagen wurden erneuert.

Abschnittsweise entstanden Fahrradstreifen, zudem kann der neue DVB-Stadtbahnwagen nun die Strecke passieren. Gesamtkosten: 42 Millionen Euro, ein Großteil davon stammt aus Fördermitteln von Bund und Land. Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) spricht von einer "Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmer".

Einige Anwohner sehen das anders. Heike Stötzer (51), Betreiberin einer Heilpraxis an der Österreicher Straße und Mitglied der "Laubegaster Gemeinschaft" (Vereinigung von Gewerbetreibenden), sagt: "Autos und die Straßenbahn müssen wegen der Einspurigkeit hintereinanderfahren. Es gibt keine Überholmöglichkeiten, das erhöht die Staugefahr."