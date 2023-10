27.10.2023 08:25 1.293 Winterruhe! Dacharbeiten am Hauptbahnhof vorerst abgeschlossen

Die Arbeiten am Hallendach des Hauptbahnhofes in Dresden verabschieden sich in die Winterruhe. Damit wird der zweite Bauabschnitt planmäßig abgeschlossen.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Die Arbeiten am Hallendach des Hauptbahnhofes in Dresden verabschieden sich in die Winterruhe. Damit wird der zweite Bauabschnitt laut Deutscher Bahn planmäßig abgeschlossen. Die Arbeiten am Hauptbahnhof-Dach werden im kommenden Jahr weiter geführt. © Steffen Füssel Im März war auf der nördlichen Bahnhofsseite die alte (undichte) Dachhaut entfernt und die neue Dach-Membran befestigt worden. Im Juli wechselten die Arbeiten auf die Südseite. "Im Winter ruhen die Arbeiten, denn eine fachgerechte Verarbeitung des textilen Glasfasergewebes ist nur unter bestimmten Temperaturbedingungen möglich", so ein Bahnsprecher. Ab Frühjahr kann es mit dem Austausch im dritten und westlichen Abschnitt weitergehen. 2025 soll alles fertig sein. Bund, Freistaat und Bahn investieren rund 44 Millionen in die Erneuerung des Hallendachs.

Titelfoto: Steffen Füssel