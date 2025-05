Es wird wieder gewartet: Achtung, Tunnel Waldschlößchen dicht

Dresden - Verkehrsteilnehmer aufgepasst: Von Montag (19. Mai) bis Samstag (24. Mai) finden Wartungsarbeiten der Technik am Tunnel Waldschlößchen ( Dresden-Neustadt ) statt. Es kommt zu Sperrungen.

Blick auf die Waldschlößchenbrücke: Der Tunnel auf der nördlichen Elbseite wird erneut gewartet. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Laut Stadt wird zunächst die Weströhre Richtung Waldschlößchenbrücke am kommenden Montag sowie am Dienstag dicht gemacht. Die Sperrung der Oströhre in Richtung Stauffenbergallee ist für Mittwoch und Donnerstag geplant. Der Verkehr soll währenddessen jeweils über die freie Tunnelröhre beidseitig rollen.

Am Freitag bleibt dann die Zufahrt von der Bautzner Straße zur Waldschlößchenbrücke von 20 bis 22.15 Uhr gesperrt. Die Zufahrt von der Brücke zur Bautzner Straße stadtauswärts soll anschließend von Freitag bis Samstag in der Zeit von 22.30 Uhr bis 5 Uhr nicht befahrbar sein.

Am Tunnel werden nach Angaben der Stadt alle sicherheitstechnischen Anlagen, wie etwa Brandmeldeanlagen oder Notrufeinrichtungen, überprüft.