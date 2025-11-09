 39.783

Hier startet morgen eine neue Großbaustelle in Dresden

Ab Montag startet eine neue Großbaustelle in Dresden. Teilweise ist mit Vollsperrungen zu rechnen.

Von Jakob Anders

Dresden - Ab Montag wird die Wittenberger Straße in Dresden-Striesen zwischen Bergmannstraße und Wittenberger Straße 64 bis Jahresende zur Baustelle. Teilweise ist mit Vollsperrungen zu rechnen.

Sanierungsarbeiten an der Wittenberger Straße in Striesen sind dringend nötig.  © Petra Hornig

Verschlissene Fußwegplatten sollen ersetzt und die Stellen, aus denen Straßenbäume wachsen, mit wasserdurchlässiger Decke versehen werden.

Zudem werden kaputte Bordsteine instand gesetzt, Zebrastreifen barrierefrei gestaltet.

"Für die Arbeiten sind abschnittsweise Vollsperrungen des Fußweges sowie halbseitige Sperrungen der Fahrbahn notwendig", kündigt ein Rathaussprecher an.

Die Wege der Anwohner zu ihren Häusern blieben dabei weiterhin frei.

Die Parksituation für Anwohner dürfte sich aufgrund der erforderlichen Sperrungen in den nächsten Wochen deutlich verschlechtern.  © Petra Hornig

Die notwendigen Änderungen der Verkehrsführung auf diesem Abschnitt der Wittenberger seien mit Baubeginn ausgeschildert. Die Kosten für das Bauvorhaben belaufen sich auf rund 40.000 Euro.

