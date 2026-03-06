Wegen Baustelle am Wochenende: Vollsperrung auf A4 in Richtung Görlitz

Dresden - Autofahrer auf der A4 müssen sich am Samstag und Sonntag auf Einschränkungen einstellen. Zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Dreieck Dresden -West (Richtung Görlitz) kommt es zu einer Vollsperrung.

Auf der A4 kommt es am Wochenende zu einigen Einschränkungen. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die zuständige Straßenbehörde mitteilte, soll in diesem Abschnitt eine neue Verkehrszeichenbrücke über der Autobahn errichtet werden. Dafür wird der Verkehr am Wochenende jeweils von 2 Uhr bis 5.30 Uhr lahmgelegt.

Während der Arbeiten kommt es zu einer Umleitung an der Anschlussstelle Wilsdruff. Diese führt über die U17 zur Anschlussstelle Dresden-Gorbitz (A17). Von dort aus können die Autofahrer ihre Fahrt in den Osten wieder aufnehmen.