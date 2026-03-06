Wegen Baustelle am Wochenende: Vollsperrung auf A4 in Richtung Görlitz
Dresden - Autofahrer auf der A4 müssen sich am Samstag und Sonntag auf Einschränkungen einstellen. Zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Dreieck Dresden-West (Richtung Görlitz) kommt es zu einer Vollsperrung.
Wie die zuständige Straßenbehörde mitteilte, soll in diesem Abschnitt eine neue Verkehrszeichenbrücke über der Autobahn errichtet werden. Dafür wird der Verkehr am Wochenende jeweils von 2 Uhr bis 5.30 Uhr lahmgelegt.
Während der Arbeiten kommt es zu einer Umleitung an der Anschlussstelle Wilsdruff. Diese führt über die U17 zur Anschlussstelle Dresden-Gorbitz (A17). Von dort aus können die Autofahrer ihre Fahrt in den Osten wieder aufnehmen.
Doch auch nach der nächtlichen Vollsperrung kann es zeitweise zu mehreren Einschränkungen kommen. So können einzelne Fahrstreifen gesperrt werden.
Pendler und Reisende sollten deshalb insbesondere am Wochenende etwas mehr Zeit einplanen.
