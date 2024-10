Vollsperrung der Nossener Brücke: Deswegen müssen Autos bald eine Umleitung fahren

Dresden - Aufgrund von Instandsetzungsarbeiten wird die Nossener Brücke in Dresden zwischen Freitag und Sonntag zeitweise voll gesperrt.

Schon seit einigen Jahren darf man auf diesem Teilstück der Nossener Brücke nur noch Tempo 30 fahren. Ziel ist es durch das Fahren mit reduzierter Geschwindigkeit die Brücke zu entlasten. © Norbert Neumann

Nach ausführlicher Prüfung der Brückenkonstruktion hat die Stadt Dresden beschlossen, einige Teile der Nossener Brücke zu erneuern. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, werden in der Zeit der Vollsperrung vordergründig die Schweißnähte und Straßenabläufe instandgesetzt.

Aus diesem Grund wird die Brücke an dem kommenden Wochenende gesperrt. Um jedoch die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten, werden die Bauarbeiten überwiegend nachts stattfinden.

Die Fahrbahn in Richtung Südvorstadt bleibt über das gesamte Wochenende, Freitag 22 Uhr bis Sonntag 22 Uhr, durchgehend gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Löbtau hingegen muss lediglich in den beiden Nächten von 22 bis 5 Uhr umfahren werden. Tagsüber bleibt diese für den Verkehr offen.

Umleitungen werden ausgeschildert.