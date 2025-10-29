Jetzt steht fest: An diesem Datum wird Großbaustelle in Dresden früher als geplant freigegeben

Dresden - Bald ist Aufatmen angesagt! Die Großbaustelle in Laubegast wird früher als ursprünglich geplant fertiggestellt. Am Mittwoch verkündete die Stadt ein konkreten Freigabe-Termin. Damit endet für Betroffene eine harte Durststrecke.

Ab dem 17. November ist die Österreicher Straße wieder vollständig befahrbar. © Eric Münch

Laut Rathaus kann der Verkehr ab Montag, dem 17. November, über die sanierte Strecke Wehlener Straße/Alttolkewitz/Österreicher Straße rollen - einen Monat früher als gedacht und damit rechtzeitig vor der Adventszeit.

"Die Arbeiten kommen aufgrund einer sehr guten Zusammenarbeit mit den Auftragnehmern und der Bauüberwachung gut voran", teilte eine Stadtsprecherin zuvor auf TAG24-Anfrage mit.

Der Straßenbau soll bereits am 30. Oktober abgeschlossen sein. Danach führen die Dresdner Verkehrsbetriebe bis zum 14. November noch Arbeiten an der Fahrleitungsanlage durch. Dazu gehören verschiedene Prüfungen und Probefahrten.

Vor allem bei Händlern und Anwohnern dürfte der Abschluss des im März 2024 begonnenen Großprojekts für große Erleichterung sorgen. Mit einem Fest soll bereits am Donnerstag, von 16 bis 22 Uhr, die Eröffnung der Österreicher Straße gefeiert werden. "Unter anderem gibt es Spiel, Spaß, Spannung und Unterhaltung für die ganze Familie", heißt es in einer Ankündigung der Laubegaster Gemeinschaft auf Facebook.