Neue Bauarbeiten am Fetscherplatz sorgen für Umleitungen und Ersatzverkehr

Dresden - Eine neue Baustelle am Dresdner Fetscherplatz sorgt für Umleitungen im öffentlichen Nahverkehr. Betroffen ist auch, wer mit dem Auto unterwegs ist.

Auch die Buslinie 64 ist aufgrund von Bauarbeiten auf der Fetscherstraße von Umleitungen betroffen. (Archivfoto) © Thomas Türpe

Weil an einer Weiche auf der Fetscherstraße in der Zufahrt zum Fetscherplatz gearbeitet wird, müssen ab Montag (13. Oktober 2025, 4 Uhr) bis Freitag (17. Oktober 2025, 3 Uhr) die Straßenbahnlinien 10 und 12 sowie die Buslinie 64 einen anderen Weg nehmen.

Linie 10 fährt zunächst ganz normal von der Messe Dresden bis zum Straßburger Platz. Dort geht es weiter über Güntzstraße, Güntzplatz, Blasewitzer/Fetscherstraße, Schillerplatz zur Ludwig-Hartmann-Straße.

Linie 12 verkehrt von Leutewitz planmäßig bis Fetscherplatz und weiter über Pohlandplatz zur Ludwig-Hartmann-Straße.

Zwischen den Stationen "Mosenstraße" und "Gabelsberger Straße" wird die Buslinie 64 in Richtung Reick über Holbeinstraße, Thomaestraße und Striesener Straße umgeleitet. Richtung Kaditz verläuft die Strecke über Anton-Graff-Straße und Haydnstraße.

Hinzu kommt, dass in den beiden Nächten von Montag (13. Oktober) und Dienstag (14. Oktober) die Linie 9 und Linie 12 ab 22 Uhr bis 4 Uhr morgens am Postplatz enden. Von dort aus fahren in diesem Zeitraum dann Busse als Ersatz über Tolkewitz nach Laubegast.