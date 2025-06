Nach zwei Jahren: Mega-Baustelle Bautzner Straße endlich beendet

Das habe die DVB laut Vorstand Lars Seiffert (56) pro Woche 70.000 Euro mehr gekostet, da dort täglich bis zu elf Busse im Einsatz waren, insgesamt fielen allein dafür also sieben Millionen Euro an.

Zwei Jahre Lärm und Abgase: Die Umleitung über die enge Holzhofgasse am Diakonissenkrankenhaus auch für Bus-Ersatzverkehr war für Klinikbesucher, Anwohner, Gewerbetreibende und nahe Kitas belastend. © Steffen Füssel

"Es freut uns natürlich insbesondere für die Anwohner, die den Verkehr und Lärm tapfer ertragen haben", so Straßenbauamtsleiterin Simone Prüfer (59).

Nicht nur die atmen auf, sondern auch die unter den Behinderungen leidenden Gewerbetreibenden wie die Traditions-Tankstelle (1927 erbaut) mit Runddach. "Auch für die Patienten im Diakonissenkrankenhaus ist es gut", sagt Passantin Agnes Völlmar (52), die gerade auf dem Weg in die Klinik war.

Ab Montag fahren die Bahnen (42.000 tägliche Fahrgäste) wie gewohnt nach Bühlau.

Sie teilen sich dann mit Autos die verbliebene Fahrspur (die andere ging an die Radler) auf der Bautzner Straße - und werden auch an Kreuzungen gemeinsam in einer Schlange stehen. "Das wird uns Zeit kosten. Wir hoffen, dass es flüssig geht", so Seiffert. "Für uns ist das ein Experiment."