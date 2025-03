Fast zwei Jahre Sanierung der Bautzner Straße: Wann enden die Bauarbeiten?

Dresden - Schon fast seit zwei Jahren laufen der Neubau der Prießnitz-Brücke und die grundhafte Sanierung der Bautzner Straße in der Neustadt. Spätestens im August soll alles fertig sein.

Großbaustelle im Plan: Der stadtwärtige Verkehr auf der Bautzner Straße rollt, im August soll alles fertig werden. © Norbert Neumann

Seit April 2023 wird die Brücke über der Prießnitz erneuert. Sie war durch das Hochwasser im Juni 2013 stark beschädigt worden. Dabei lässt die Stadt auch die Bautzner Straße zwischen Prießnitzstraße und Stolpener Straße ausbauen.

Nach Abschluss der Arbeiten auf der Nordseite werde nun auf der Südseite gebaut, sagt ein Rathaussprecher: "Die Bauarbeiten, zu denen der Brückenabbruch und Brückenneubau sowie die Erneuerung von unterirdischen Medienleitungen sowie der Straßen- und Gleisbau über dem Bauwerk gehören, liegen aktuell im Plan."

Im Bereich Forststraße erfolge die Komplettierung mit Sitzbänken und Abfallbehältern bis Juni. Die Baum- und Strauchpflanzungen wurden schon erledigt.

Für die abschließenden Arbeiten an der Fahrleitung und die Inbetriebnahme mittels Probefahrten durch die DVB plant das Rathaus vor der Endfreigabe nochmals eine Vollsperrung. Wenn die Straßenbahnlinie 11 ab August wieder rollen kann, hat auch die aufwendige Umleitung des Ersatzverkehrs mit Bussen (aktuell in landwärtige Richtung) über die enge Holzhofgasse am Diakonissenkrankenhaus ein Ende.