Riesen-Staufalle! Postplatz wird wochenlang gesperrt

Immerhin: Fußgänger können, soweit es die Baustelle erlaubt, passieren. Auch die Tiefgaragen werden zugänglich sein: "Wir wissen, dass das weitreichende Folgen für Autofahrer und Fahrgäste haben wird, deshalb bauen wir in den verkehrsärmeren Sommerferien", betont Vorstand Seiffert.

Für Autofahrer und DVB-Fahrgäste der Super-GAU: "Die Wilsdruffer Straße wird in dem Abschnitt gesperrt und acht der zwölf Straßenbahnlinien und eine Buslinie werden umgeleitet", erklärt DVB-Vorstand Lars Seiffert (56).

Das Gleiskreuz am größten Verkehrsknotenpunkt im Dresdner Nahverkehr ist knapp zwanzig Jahre alt und braucht nun eine Generalüberholung. Für die Dauer der Bauarbeiten bleibt der Postplatz komplett gesperrt.

Die verschlissene Gleiskreuzung der Straßenbahnen muss ersetzt werden. Mit Beginn der Sommerferien wird eine der zentralen Kreuzungen von Dresden in eine dreiwöchige Sommerpause geschickt.

Für die Anwohner werden die Arbeiten eine Doppelbelastung: Tagsüber wird am Gleisbett, nachts oben an den Fahrleitungen gearbeitet, damit die Arbeiter sich nicht behindern. © Holm Helis

Seit Februar wurde in der Gleisbauwerkstatt in Reick vorgearbeitet: "Hier haben wir in 3000 Arbeitsstunden eine Gesamtlänge von 675 Meter Schienen verbaut", erklärt Weichenbau-Leiter Ingolf Hirsch (61).

Ob die drei Wochen eingehalten werden können, ist fraglich: "Es ist sehr sportlich bemessen. Man bräuchte mindestens fünf", erklärt Hirsch. Deshalb wird zunächst nur asphaltiert und zu einem späteren Zeitpunkt gepflastert. Trotzdem ist der Weichenbau-Leiter motiviert: "Wir geben uns Mühe, dass die Straßenbahn schnell wieder fährt."

Da im nächsten Jahr weitere DVB-Baumaßnahmen geplant sind, ist die Gleiserneuerung unumgänglich: "Verschleiß tritt eben ein und wir brauchen den Postplatz im nächsten Jahr als stabilen Knotenpunkt", betont der DVB-Vorstand.

Dass die fehlende Carolabrücke nicht ganz unschuldig am hohen Gleisverschleiß ist, macht DVB-Sprecher Christian Schmidt (47) deutlich: "Über die Carolabrücke sind zwei der gefragtesten Linien gefahren. Die fahren nun über den Postplatz. Die Belastung merkt man den Gleisen an."