Bautzner Straße zwei Jahre dicht: Dresden bekommt Dauer-Baustelle

Dresden - Diese Baustelle wird Nerven kosten! Die Stadt will die Prießnitzbrücke erneuern und macht die Neustadt in Dresden zum Nadelöhr. Schon in wenigen Wochen muss der Verkehr auf der Bautzner Straße umgeleitet werden - und das mehr als zwei (!) Jahre lang. Auch die Bahnlinie 11 kann monatelang nicht fahren.