Neue Großbaustelle in Dresden: Hier sind Sperrungen geplant

Dresden - Ab Montag wird die Wittenberger Straße in Dresden-Striesen zwischen Bergmannstraße und Wittenberger Straße 64 bis Jahresende zur Baustelle . Teilweise ist mit Vollsperrungen zu rechnen.

Sanierungsarbeiten an der Wittenberger Straße in Striesen sind dringend nötig. © Petra Hornig

Verschlissene Fußwegplatten sollen ersetzt und die Stellen, aus denen Straßenbäume wachsen, mit wasserdurchlässiger Decke versehen werden.

Zudem werden kaputte Bordsteine instand gesetzt, Zebrastreifen barrierefrei gestaltet.

"Für die Arbeiten sind abschnittsweise Vollsperrungen des Fußweges sowie halbseitige Sperrungen der Fahrbahn notwendig", kündigt ein Rathaussprecher an.

Die Wege der Anwohner zu ihren Häusern blieben dabei weiterhin frei.