Wegen Wartung: Sperrungen im Waldschlößchen-Tunnel

Im Tunnel Waldschlößchen, nördlich der Waldschlößchenbrücke, finden Anfang November Wartungsarbeiten statt. (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Stadt finden dort von Montag, dem 3. November, bis Donnerstag, dem 6. November 2025, Wartungsarbeiten statt.

Die Weströhre (Richtung Waldschlößchenbrücke) wird am 3. und 6. November dichtgemacht, die Oströhre (Richtung Stauffenbergallee) am 4. und 5. November. Der Verkehr wird jeweils über die freigegebene Röhre in beide Richtungen geleitet, hieß es.

Zudem wird die Zufahrt von der Bautzner Straße zur Waldschlößchenbrücke am Mittwoch, dem 5. November, von 20 Uhr bis etwa 22.15 Uhr gesperrt. In der Nacht vom 5. auf den 6. November bleibt die Zufahrt von der Brücke zur Bautzner Straße (stadtauswärts) von 22.30 bis 5 Uhr dicht.