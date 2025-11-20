Postplatz teilweise dicht: Straßenbahnen und Autofahrer müssen diese Umleitung fahren

Dresden - Aufgrund von Reparaturarbeiten wird der Postplatz am kommenden Wochenende für einige Straßenbahnlinien nicht zu erreichen sein. Das ist alles, was Ihr wissen müsst, um sicher an Euer Ziel zu gelangen.

Von den Weichenreparaturen betroffen sind die Straßenbahnlinien 4, 7, 9 und 11. © Holm Helis

Wie die DVB bekannt gegeben hat, muss eine Weichensteuerung direkt am Postplatz dringend erneuert werden, um den störungsfreien Verkehr weiterhin zu ermöglichen.

Aus diesem Grund wird ab dem kommenden Sonntag, 4 Uhr, bis zum darauffolgenden Montag, 3.30 Uhr, der Postplatz für die Straßenbahnlinien 3, 4, 7, 9 und 11 nicht bedienbar sein.

Weiter informieren die Verkehrsbetriebe, dass sich das betroffene Gleiselement auf der Trasse Richtung Augustusbrücke und Ostra-Allee befindet. Um dieses zu erreichen, müsse man eine circa zehn Quadratmeter große Fläche aufbrechen und ein neues Kabel verlegen. Sollte die Schaltung ausfallen, müssen die Straßenbahnfahrer die Weiche manuell schalten. Durch eine Verzögerung wie diese kann es durchaus auch zu Behinderungen im Autoverkehr kommen.

Auch Autofahrer, die auf der Wilsdruffer Straße in Richtung Sophienstraße verkehren, müssen am kommenden Sonntag eine kleine Umleitung über die Freiberger Straße und die Hertha-Lindner-Straße fahren.