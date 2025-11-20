Postplatz teilweise dicht: Straßenbahnen und Autofahrer müssen diese Umleitung fahren
Dresden - Aufgrund von Reparaturarbeiten wird der Postplatz am kommenden Wochenende für einige Straßenbahnlinien nicht zu erreichen sein. Das ist alles, was Ihr wissen müsst, um sicher an Euer Ziel zu gelangen.
Wie die DVB bekannt gegeben hat, muss eine Weichensteuerung direkt am Postplatz dringend erneuert werden, um den störungsfreien Verkehr weiterhin zu ermöglichen.
Aus diesem Grund wird ab dem kommenden Sonntag, 4 Uhr, bis zum darauffolgenden Montag, 3.30 Uhr, der Postplatz für die Straßenbahnlinien 3, 4, 7, 9 und 11 nicht bedienbar sein.
Weiter informieren die Verkehrsbetriebe, dass sich das betroffene Gleiselement auf der Trasse Richtung Augustusbrücke und Ostra-Allee befindet. Um dieses zu erreichen, müsse man eine circa zehn Quadratmeter große Fläche aufbrechen und ein neues Kabel verlegen. Sollte die Schaltung ausfallen, müssen die Straßenbahnfahrer die Weiche manuell schalten. Durch eine Verzögerung wie diese kann es durchaus auch zu Behinderungen im Autoverkehr kommen.
Auch Autofahrer, die auf der Wilsdruffer Straße in Richtung Sophienstraße verkehren, müssen am kommenden Sonntag eine kleine Umleitung über die Freiberger Straße und die Hertha-Lindner-Straße fahren.
So fahren die betroffenen Straßenbahnlinien am Sonntag
- Linie 3: erfährt am betroffenen Sonntag eine Linienteilung. So verkehrt ein Teil von Coschütz kommend bis zur "Prager Straße" und wendet anschließend in der Gleisschleife "Webergasse". Der zweite Teil der Bahn fährt aus Richtung Wilder Mann planmäßig über Albertplatz und Postplatz und fährt anschließend als Linie 11 weiter in Richtung Ostra-Allee über die Marienbrücke bis nach Bühlau.
- Linie 4, 7, und 9: fahren eine kleine Umleitung zwischen Postplatz und Anton-/Leipziger Straße über die Haltestellen "Schweriner Straße", Bahnhof Mitte und anschließend über die Marienbrücke.
- Linie 11: wird ebenso wie die Linie 3 geteilt. So verkehrt die Bahn aus Zschertnitz kommend planmäßig bis zur Haltestelle "Prager Straße" und wendet in der Gleisschleife "Webergasse". Die Bahnen aus Bühlau fahren planmäßig über den Albertplatz und die Marienbrücke bis zum Postplatz, wo sie dann als Linie 3 weiter über die Augustusbrücke und Carolaplatz bis zum Wilden Mann fahren.
Die Reparaturarbeiten werden die DVB voraussichtlich um die 32.000 Euro kosten.
