Seit heute: Abschnitt auf Brücke Budapester Straße komplett dicht - Umleitung!

Dresden - Auf der Brücke Budapester Straße in Dresden gibt es seit Donnerstag weitere Einschränkungen. Der Abschnitt zwischen der Kreuzung Josephinenstraße und der Brückenrampe zur Ammonstraße ist nun komplett dicht.

Blick von oben auf die Brücke Budapester Straße mit den seit Donnerstag gültigen Sperrungen. © Steffen Füssel

"Die direkte Zufahrt Budapester Straße stadtauswärts Richtung Dresden-Plauen ist gesperrt", teilte die Stadt am Donnerstag mit. Der Verkehr werde umgeleitet. Die Auffahrt auf die Brücke von der Ammonstraße aus ist dagegen möglich.

In stadteinwärtiger Richtung kann zur Fahrt über die Anlagen der DB und der DVB weiterhin eine Spur genutzt werden. Danach muss auf die Ammonstraße abgefahren werden.

Für Fuß- und Radverkehr gibt es keine Einschränkungen. Die Linie 62 der DVB wird in beide Richtungen umgeleitet, die Haltestelle Josephinenstraße in Richtung Plauen entfällt. Fahrgäste sollten die Haltestelle Prager Straße nutzen.

Hintergrund sind die derzeit stattfindenden Bauwerksuntersuchungen. Dabei wurden vor gut einer Woche Schäden festgestellt.