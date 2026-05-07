Autofahrer, aufgepasst: Nossener Brücke wird gesperrt
Dresden - Die Nossener Brücke muss wegen Instandsetzungsarbeiten an der Stahlkonstruktion Freitagnacht sowie Samstagnacht voll gesperrt werden. Bei den Arbeiten werden auch von Rissen geschädigte Schweißnähte erneuert.
Um die Verkehrsbehinderungen gering zu halten, werden die Schweißarbeiten Freitag- und Samstagnacht von jeweils 21 bis 4 Uhr durchgeführt. Während dieser Zeiten ist der gesamte Brückenzug in beide Richtungen voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.
"Die Vollsperrung ist erforderlich, da während der Arbeiten keine Spannungen und Verformungen aus Verkehrslasten in das Bauwerk eingetragen werden dürfen", teilt ein Stadtsprecher mit.
Die Ursache für die Risse liegen laut Rathaus in der damals üblichen Konstruktion des Überbaus sowie im starken Anstieg des Schwerverkehrs in den vergangenen Jahren.
Die Nossener Brücke wird im Rahmen des Großprojektes Campuslinie in den kommenden Jahren beginnend ab Juni neu gebaut.
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Der Verkehr soll dabei weitestgehend je einspurig fließen können - auch darum sind die aktuellen Schweißarbeiten nötig. Die Kosten betragen rund 30.000 Euro.
Titelfoto: Thomas Türpe