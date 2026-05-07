Autofahrer, aufgepasst: Nossener Brücke wird gesperrt

Dresden - Die Nossener Brücke muss wegen Instandsetzungsarbeiten an der Stahlkonstruktion Freitagnacht sowie Samstagnacht voll gesperrt werden. Bei den Arbeiten werden auch von Rissen geschädigte Schweißnähte erneuert.

Die Nossener Brücke muss Freitag- sowie Samstagnacht voll gesperrt werden. © picture alliance/dpa

Um die Verkehrsbehinderungen gering zu halten, werden die Schweißarbeiten Freitag- und Samstagnacht von jeweils 21 bis 4 Uhr durchgeführt. Während dieser Zeiten ist der gesamte Brückenzug in beide Richtungen voll gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert.

"Die Vollsperrung ist erforderlich, da während der Arbeiten keine Spannungen und Verformungen aus Verkehrslasten in das Bauwerk eingetragen werden dürfen", teilt ein Stadtsprecher mit.

Die Ursache für die Risse liegen laut Rathaus in der damals üblichen Konstruktion des Überbaus sowie im starken Anstieg des Schwerverkehrs in den vergangenen Jahren.

Die Nossener Brücke wird im Rahmen des Großprojektes Campuslinie in den kommenden Jahren beginnend ab Juni neu gebaut.