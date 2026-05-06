Darum müssen Autofahrer auf dieser Brücke Slalom fahren

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Auf der Budapester Brücke müssen Autofahrer derzeit Slalom fahren. Für Lkw ist die Brücke sogar komplett gesperrt.

Von Martin Gaitzsch, Linda Drewanz

Dresden - Slalom-Verkehr mitten in Dresden: Grund ist eine seit Montag existierende Sperrung auf der Budapester Straße.

Autofahrer müssen derzeit Slalom fahren.
Autofahrer müssen derzeit Slalom fahren.  © TAG24

Die Fahrbahn auf der Brücke in Richtung Zentrum ist bis zum 13. Mai nur einspurig befahrbar - für Lkw-Fahrer sogar komplett gesperrt.

Die Sperrung ist notwendig, damit Arbeiten für das Monitoringsystem stattfinden können, welches seit November 2024 den Zustand der Spannstahl-Konstruktion mittels Sensoren rund um die Uhr überwacht.

Statt einspurig geradeaus durchzufahren, müssen Autofahrer immer wieder von der rechten auf die linke Seite und umgekehrt wechseln. Es gilt Tempo 30.

Die Messarbeiten werden noch bis 13. Mai stattfinden.
Die Messarbeiten werden noch bis 13. Mai stattfinden.  © TAG24
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Die Budapester Brücke wird dauerhaft messtechnisch überwacht. Die Rad- und Fußwege sowie die Bushaltestelle bleiben benutzbar.

Titelfoto: TAG24

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