Darum müssen Autofahrer auf dieser Brücke Slalom fahren

Dresden - Slalom-Verkehr mitten in Dresden: Grund ist eine seit Montag existierende Sperrung auf der Budapester Straße .

Autofahrer müssen derzeit Slalom fahren. © TAG24

Die Fahrbahn auf der Brücke in Richtung Zentrum ist bis zum 13. Mai nur einspurig befahrbar - für Lkw-Fahrer sogar komplett gesperrt.

Die Sperrung ist notwendig, damit Arbeiten für das Monitoringsystem stattfinden können, welches seit November 2024 den Zustand der Spannstahl-Konstruktion mittels Sensoren rund um die Uhr überwacht.

Statt einspurig geradeaus durchzufahren, müssen Autofahrer immer wieder von der rechten auf die linke Seite und umgekehrt wechseln. Es gilt Tempo 30.