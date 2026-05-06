Darum müssen Autofahrer auf dieser Brücke Slalom fahren
Dresden - Slalom-Verkehr mitten in Dresden: Grund ist eine seit Montag existierende Sperrung auf der Budapester Straße.
Die Fahrbahn auf der Brücke in Richtung Zentrum ist bis zum 13. Mai nur einspurig befahrbar - für Lkw-Fahrer sogar komplett gesperrt.
Die Sperrung ist notwendig, damit Arbeiten für das Monitoringsystem stattfinden können, welches seit November 2024 den Zustand der Spannstahl-Konstruktion mittels Sensoren rund um die Uhr überwacht.
Statt einspurig geradeaus durchzufahren, müssen Autofahrer immer wieder von der rechten auf die linke Seite und umgekehrt wechseln. Es gilt Tempo 30.
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Die Budapester Brücke wird dauerhaft messtechnisch überwacht. Die Rad- und Fußwege sowie die Bushaltestelle bleiben benutzbar.
Titelfoto: TAG24