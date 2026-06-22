Neue Bäume für geplante Prachtallee in Dresden: Hier wird Parken eingeschränkt

Dresden - Die Augsburger Straße in Dresden-Striesen soll sich in eine Prachtallee verwandeln . Dafür werden ab Montag insgesamt 61 neue Bäume gepflanzt. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Entlang der Augsburger Straße sollen über 60 neue Bäume wachsen. In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten dafür. © Steffen Füssel

Wie die Stadt mitteilte, dauern die Arbeiten voraussichtlich bis Ende Dezember. Sie erfolgen in drei Abschnitten sowohl auf dem südlichen als auch dem nördlichen Fußweg.

Vorgesehen sind zwischen Spenerstraße und Barbarossaplatz fünf Bäume, zwischen Bergmannstraße und Ermelstraße 27 Bäume und zwischen Ermelstraße sowie Altenberger Straße 29 Bäume.

Zunächst finden Tiefbauarbeiten mit der Umverlegung von Leitungen und dem Bodenaustausch statt. Die Planzungen starten im Oktober. Um das Anwachsen und die Pflege der Bäume kümmert sich die Firma "Kohout's Garten- und Landschaftsbau".

Während der Arbeiten sind die Parkmöglichkeiten seitlich der Fahrbahnen auf beiden Seiten der Augsburger Straße temporär eingeschränkt. Die Fußwege und Hauszugänge sowie Grundstückszufahrten bleiben nutzbar.