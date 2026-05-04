Hier entsteht ein neuer Treffpunkt in der Johannstadt
Dresden - Am Montag ist Baustart für eine Oase in der Johannstadt! Aus dem Spielplatz zwischen Dürer- und Holbeinstraße wird ein kleiner Freizeitpark - mit Parcoursfläche und Streetballanlage.
Dazu kommen großer Mehrfeld-Trampolin, Tischtennisplatte, Balancierstrecke und eine Rutsche.
Auch ein Treffpunkt für Jung und Alt ("Mehrgenerationen-Bank") und weitere Sitz- und Liegeflächen sind geplant, ebenso ein barrierefreier Weg zwischen Dürer- und Holbeinstraße in Dresden.
"Es soll eine moderne Anlage mit verschiedenen Spielangeboten, Aufenthalts- und Verweilmöglichkeiten entstehen", sagt Stadtgrün-Amtsleiter Sascha Döll (46).
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Eine halbe Million Euro kostet das Vorhaben, der Großteil (350.000 Euro) stammt aus Fördermitteln. Fertig sein soll alles Ende August.
Titelfoto: Stadt Dresden