Hier entsteht ein neuer Treffpunkt in der Johannstadt

624 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Aus dem Spielplatz zwischen Dürerstraße und Holbeinstraße wird ab Montag, dem 4. Mai, ein kleiner Freizeitpark.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Am Montag ist Baustart für eine Oase in der Johannstadt! Aus dem Spielplatz zwischen Dürer- und Holbeinstraße wird ein kleiner Freizeitpark - mit Parcoursfläche und Streetballanlage.

Spielgeräte wie der Kletterturm sind während der Bauzeit zugänglich.
Spielgeräte wie der Kletterturm sind während der Bauzeit zugänglich.  © Norbert Neumann

Dazu kommen großer Mehrfeld-Trampolin, Tischtennisplatte, Balancierstrecke und eine Rutsche.

Auch ein Treffpunkt für Jung und Alt ("Mehrgenerationen-Bank") und weitere Sitz- und Liegeflächen sind geplant, ebenso ein barrierefreier Weg zwischen Dürer- und Holbeinstraße in Dresden.

"Es soll eine moderne Anlage mit verschiedenen Spielangeboten, Aufenthalts- und Verweilmöglichkeiten entstehen", sagt Stadtgrün-Amtsleiter Sascha Döll (46).

Bis Ende August soll ein Idyll entstehen.
Bis Ende August soll ein Idyll entstehen.  © Stadt Dresden
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Eine halbe Million Euro kostet das Vorhaben, der Großteil (350.000 Euro) stammt aus Fördermitteln. Fertig sein soll alles Ende August.

Titelfoto: Stadt Dresden

Mehr zum Thema Dresden: