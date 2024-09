Bei Dresdens Sportstätten sind Rathaus und Uni jetzt ein Team

Am gestrigen Donnerstag unterzeichneten DHSZ-Chef Marko Schimke (45), TU-Kanzler Jan Gerken, Sportbürgermeister Jan Donhauser (54, CDU) und HTW-Kanzler Alexander Müller (v.l.n.r.) die Vereinbarung. © Norbert Neumann

Im Januar begannen die Überlegungen, im Frühling erfolgten die ersten Treffen. Nun sitzt die frische Tinte unter der gemeinsamen Vereinbarung.

"Die Kooperation ist auf zehn Jahre ausgelegt, umfasst eine Vielzahl von Bereichen", erklärte Marko Schimke (45), Vorstandsvorsitzender des Dresdner Hochschulsportzentrums (DHSZ).

Sportbürgermeister und Mitunterzeichner Jan Donhauser (54, CDU) sagte: "Wir möchten insgesamt schauen, dass wir die Sportstätten in der Stadt besser auslasten."

So turnen beispielsweise die Kinder und Jugendlichen der Universitätsschule (Gemeinschaftsschule in städtischer Trägerschaft) derzeit in den Hallen der TU Dresden an der Nöthnitzer Straße (Plauen).