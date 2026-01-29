Bevölkerungs-Prognose zeigt: So viele Leute werden in 15 Jahren in Dresden wohnen

Dresden - Von wegen Dresden schrumpft! Bis 2040 wird die Stadtbevölkerung weiter wachsen, prognostizieren Statistiker.

Nur ein Kind bekommen Dresdner Frauen heute im Schnitt. © FESENKO MAKSYM

Bewahrheitet sich die neueste Bevölkerungsprognose aus dem Rathaus, gibt es in 15 Jahren 16.400 mehr Dresdner als heute - dank Zuwanderung.

Leben heute rund 571.500 Menschen in der Stadt, wären es Mitte 2040 dann 587.900. Das liegt am Wanderungssaldo, erklärt der Leiter der Kommunalen Statistikstelle, Holger Oertel (48).

Zuzüge aus anderen Bundesländern und dem Ausland - darunter Fachkräfte für die Chipindustrie sowie Fluchtmigranten - kompensieren Fortzüge, Sterbefälle und sogar ein erwartetes Geburtendefizit von 24.500 Babys.

Aktuell bekommen Dresdner Frauen nur durchschnittlich 1,1 Kinder, viel zu wenig für stabile Bevölkerungszahlen. "Der Geburteneinbruch hängt mit dem Krieg in der Ukraine zusammen, mit der Verunsicherung, Inflation", vermutet Oertel.

Bis 2040 prognostiziert er aber einen leichten Anstieg auf 1,3 Kinder je Frau. 46 Jahre ist es her, dass hiesige Damen im Schnitt noch mehr als zwei Kinder (2,1) auf die Welt brachten, das Bevölkerungswachstum allein dadurch stabil blieb.