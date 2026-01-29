Keine Extraseite zum Familiennachzug

Dresden - Im Herbst hatte der Ausländerbeirat eine Transparenz-Offensive von der Stadt eingefordert: Städtische Internetseiten sollten besser über den Familiennachzug informieren.

Familiennachzug ist ein bürokratischer Aufwand. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Dem Anliegen erteilt das Rathaus jetzt eine Absage.

Mit Verweis auf bestehende Internetseiten, sowohl von der Stadt, von Auslandsvertretungen als auch dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, schreibt die Verwaltung klipp und klar: "Eine extra Informationsseite wird nicht eingerichtet."