Frau mit heruntergelassener Hose belästigt: Kennt Ihr diesen Mann?

Dresden - Dieser Mann soll am 15. Juli des vergangenen Jahres eine junge Frau (26) in der Nähe des Dresdner Zoos verfolgt und mit heruntergelassener Hose belästigt haben. Jetzt bittet die Polizei um Eure Mithilfe bei der Suche nach dem Unbekannten.

In der Höhe der Parkeisenbahnhaltestelle "Bahnhof Zoo" belästigte der Unbekannte die junge Frau. (Archivbild) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Die 26-Jährige war an jenem Tag vom Lennéplatz aus entlang des Kaitzbaches im Großen Garten unterwegs, als sie gegen 15.50 Uhr in Höhe der Parkeisenbahnhaltestelle "Bahnhof Zoo" von einem unbekannten Mann bedrängt wurde.

Dieser soll ihr zuvor bereits gefolgt sein. Als sich die Frau zu ihm umdrehte, stand der Mann ihr mit heruntergelassener Hose gegenüber und hielt einen Strick auf Höhe seines Brustkorbs in den Händen.

Die junge Frau machte einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer auf die unbehagliche Situation aufmerksam, woraufhin der Unbekannte die Flucht ergriff.

Demnach soll der Mann in Richtung Zoo geflohen sein. Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.