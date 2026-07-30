Bis Ende September sollen alle raus: Künstler in Not - Stadt will ihr Haus verkaufen

Dresden - Kampf um die Meschwitzstraße 16a (Albertstadt): Seit Jahrzehnten haben rund 150 Musiker und Künstler hier ihre Proberäume und Ateliers, zahlen dafür günstige Mieten an die Stadt. Doch jetzt soll das Gebäude an die Handwerkskammer verkauft werden. Dabei steht die freie Kunst- und Musikszene in Dresden schon unter Druck.

Die Handwerkskammer (hat ihren Hauptsitz im gelb-blauen Gebäude) will expandieren und das sanierungsbedürftige Band- und Werkstatthaus (vorn) kaufen. © Stefan Häßler

Bereits voriges Jahr wurde bekannt, dass die Handwerkskammer das Gebäude kaufen und für eigene Zwecke nutzen möchte.

Ein herber Schlag für die Kreativen, die derzeit im Haus proben und arbeiten. Als Gegenwehr legten sie der Stadt ein eigenes Konzept für die Zukunft des maroden, rund 1500 Quadratmeter großen Gebäudes vor.

Vergeblich! Aus einer Rathausvorlage geht nun hervor, dass die Handwerkskammer den Zuschlag bekommen soll. Grund soll die Nähe zum Hauptsitz der Kammer und der Sanierungsbedarf sein.

Den aktuellen Mietern wurde schon gekündigt, bis Ende September müssen sie spätestens raus.

Völlig desillusioniert sagt Holzbildhauer Benjamin Schluttig (41): "Unser Konzept war ernsthaft und gut. Die junge Szene an Kunst- und Kulturschaffenden hat in Dresden einfach keine Lobby."