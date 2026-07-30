Dresdner knackt 100.000 Euro bei SUPER 6: Gewinner wird noch gesucht
Dresden - Für einen Lottospieler aus Dresden könnte der Sommerurlaub in diesem Jahr besonders unvergesslich werden: Bei der Zusatzlotterie SUPER 6 gewann er 100.000 Euro. Doch bislang weiß offenbar niemand, wer der glückliche Gewinner ist.
Wie Sachsenlotto mitteilte, wurde der Spielschein in der vergangenen Woche in einer Annahmestelle in Dresden abgegeben.
Gespielt wurden zwölf Tippfelder für LOTTO 6aus49 sowie die Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6.
Den entscheidenden Treffer landete der Spieler bei SUPER 6: Die sechs Endziffern seiner Losnummer stimmten mit der gezogenen Gewinnzahl 881997 überein - das bedeutet den Gewinn der ersten Gewinnklasse in Höhe von 100.000 Euro.
Da der Spielschein ohne Sachsenlotto-Kundenkarte gespielt wurde, kann der Gewinn derzeit keinem Spieler zugeordnet werden. Der oder die Glückliche hat jedoch ausreichend Zeit, sich zu melden.
Gewinne können innerhalb von drei Jahren in jeder Sachsenlotto-Annahmestelle oder direkt in der Lotto-Zentrale in Leipzig angemeldet werden. Nach der Prüfung des Spielscheins werden bei Gewinnen über 1000 Euro die Unterlagen für die Auszahlung ausgestellt.
Bei SUPER 6 entscheiden ausschließlich die letzten sechs Ziffern der Losnummer über den Gewinn. Stimmen sie vollständig mit der gezogenen Gewinnzahl überein, gibt es 100.000 Euro. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei etwa eins zu einer Million.
Lotto-Jackpot weiter auf Rekordhöhe
Während in Dresden noch auf den Gewinner gewartet wird, bleibt der Jackpot von LOTTO 6aus49 auf Rekordniveau. Seit Ende März wurde bundesweit kein Hauptgewinn erzielt. Deshalb liegt der Jackpot weiterhin bei der maximal möglichen Summe von 50 Millionen Euro.
Zusätzlich ist durch den sogenannten Jackpot-Überlauf inzwischen ein Betrag von mehr als 100 Millionen Euro angesammelt worden. Sobald der Jackpot geknackt wird, startet die nächste Jackpot-Phase dank dieses Überlaufs erneut mit dem Höchstwert von 50 Millionen Euro.
Titelfoto: Peter Steffen/dpa