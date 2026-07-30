Er weihte die Frauenkirche: Ex-Landesbischof Jochen Bohl (†76) tot
Dresden - Der frühere sächsische Landesbischof Jochen Bohl ist tot. Er starb am Mittwoch nach schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren, teilte die Evangelisch-Lutherische Landeskirche mit.
Bohl war von 2004 bis 2015 sächsischer Landesbischof, von 2010 bis 2015 übte er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) aus.
Höhepunkte seiner Amtszeit waren die Wiedereinweihung der Dresdner Frauenkirche am 30. Oktober 2005 und der 33. Deutsche Evangelische Kirchentag 2011 in Dresden.
Der heutige Landesbischof Tobias Bilz (62) würdigte Bohls Wirken: "Jochen Bohl war meinungsstark und er hatte Prägekraft. Weitsichtig hat er auf Dinge hingewiesen, die für uns noch heute wichtig sind. Dazu gehört die Einsicht, dass auch die Kirche und die kirchliche Arbeit einem steten Wandel unterliegen."
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