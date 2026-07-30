Er weihte die Frauenkirche: Ex-Landesbischof Jochen Bohl (†76) tot

Dresden - Der frühere sächsische Landesbischof Jochen Bohl ist tot. Er starb am Mittwoch nach schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren, teilte die Evangelisch-Lutherische Landeskirche mit.

Der damalige Landesbischof Jochen Bohl (†76) bei einer Predigt 2014 in der Dresdner Frauenkirche. © picture alliance / dpa

Bohl war von 2004 bis 2015 sächsischer Landesbischof, von 2010 bis 2015 übte er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) aus.

Höhepunkte seiner Amtszeit waren die Wiedereinweihung der Dresdner Frauenkirche am 30. Oktober 2005 und der 33. Deutsche Evangelische Kirchentag 2011 in Dresden.