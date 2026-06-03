Bohrgerät beschädigt Kabel: Viele Haushalte in Dresden ohne Strom

Dresden - Ein einfacher Fehler auf einer Baustelle brachte am Dienstagabend das Stromnetz in vielen Haushalten im Dresdner Westen zum Erliegen.

Für 50 Minuten blieb bei 1900 Kunden von SachsenEnergie am Dienstagabend das Licht aus. (Archivbild) © Oliver Killig

Wie Johanna Lemke, die Unternehmenssprecherin von SachsenEnergie, gegenüber TAG24 erklärte, waren insgesamt 1900 Haushalte in den Stadtteilen Friedrichstadt, Briesnitz, Kemnitz, Cossebaude und Mobschatz von dem Ausfall betroffen.

Grund für den großflächigen Spannungsabfall war ein Fauxpas auf einer Baustelle. Gegen 18.09 Uhr beschädigte ein Bohrgerät auf einer Baustelle auf der Hamburger Straße ein Stromkabel. Daraus resultierte der großflächige Stromausfall im Westen von Dresden.