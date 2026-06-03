Bohrgerät beschädigt Kabel: Viele Haushalte in Dresden ohne Strom
Dresden - Ein einfacher Fehler auf einer Baustelle brachte am Dienstagabend das Stromnetz in vielen Haushalten im Dresdner Westen zum Erliegen.
Wie Johanna Lemke, die Unternehmenssprecherin von SachsenEnergie, gegenüber TAG24 erklärte, waren insgesamt 1900 Haushalte in den Stadtteilen Friedrichstadt, Briesnitz, Kemnitz, Cossebaude und Mobschatz von dem Ausfall betroffen.
Grund für den großflächigen Spannungsabfall war ein Fauxpas auf einer Baustelle. Gegen 18.09 Uhr beschädigte ein Bohrgerät auf einer Baustelle auf der Hamburger Straße ein Stromkabel. Daraus resultierte der großflächige Stromausfall im Westen von Dresden.
Nach dem Eingang der Meldung setzten die Mitarbeiter von SachsenEnergie alles daran, den Fehler schnellstmöglich zu beheben.
"Um 18.59 Uhr waren alle Kunden wiederversorgt", so die Unternehmenssprecherin.
Titelfoto: Oliver Killig