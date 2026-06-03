Viele Ohrwürmer im Schlosshof: Hier übt Radeberg fürs erste Sommertheater

Radeberg - Das erste Mal ist Schloss Klippenstein Gastgeber für ein Festival: Vom 19. Juni bis 12. Juli findet das erste Radeberger Sommertheater statt - als Kooperation von Stadt und Biertheater. Auf dem Programm (Do.–So.) stehen zwei Konzerte (Firebirds, Lamarotte), zwei Gastspiele von Herkuleskeule und Comödie und vor allem: zehn Vorstellungen des Schlagermusicals "Eine neue Liebe ist ...".

Die Firebirds eröffnen am 19. Juni das Radeberger Sommertheater. © PR/Robert Jentzsch

Für das Musical laufen die Proben im Biertheater auf Hochtouren.

Schauspieler Thomas Böttcher (60) hat ein Stück von Florian Battermann (53) - geschrieben für die Komödie Braunschweig - auf Ost und Ostsee getrimmt.

Böttcher selbst spielt den Familienvater, der mit der Familie auf Rügen campt.

Er hat auch die Kulissen samt Campingwagen aus Pappe aus Braunschweig abgeholt und Kostüme auf Amazon bestellt.

"Wir haben für dieses neue Format echt auf die Kosten geschaut, damit es sich erfolgreich etablieren kann. Die Produktion des Musicals kostet nur 70.000 Euro", verrät Böttcher.

Je Vorstellung können 311 Gäste im Schlosshof viele Ohrwürmer mitsingen - von "Spuren im Sand" bis "Jugendliebe". Das Biertheater fährt auch die Verpflegung (ab 5 Euro) auf.