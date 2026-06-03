Klamotten-Krise: Schafft Dresden Altkleidercontainer bald einfach ab?

Dresden - Bei alten Klamotten regiert in Dresden das Chaos. Ständig quellen Container über, Textilmüll verschandelt Gehwege und ärgert Anwohner. Jetzt überlegt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne ), die Altkleidercontainer einfach abzuschaffen! Branchenkenner warnen.

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) setzt auf einen neuen Plan gegen das Altkleider-Chaos. Ob der aufgeht? © Thomas Türpe

Derzeit stehen stadtweit rund 380 Container von verschiedenen Betreibern. Doch das Altkleider-Geschäft steckt in der Krise, auch die Bewirtschaftung der Container klappt mehr schlecht als recht. Oft quillt Kleidung heraus oder landet gleich auf dem Boden. Löst ein neuer Rathaus-Plan das Problem?

Demnach könnten Tonnen auf öffentlichen Flächen abgebaut werden, wenn sich für den Weiterbetrieb ab 2027 nicht genügend Interessenten finden - Altkleider kämen dann auf den Wertstoffhof oder zur Grünannahmestelle. Die aktuellen Verträge mit den Betreibern laufen Ende des Jahres aus. Ob sie weitermachen wollen, ist fraglich.

"Unter den aktuellen Voraussetzungen steigen wir aus. Wir machen mit Altkleidern in Dresden ein Minusgeschäft", sagt Branchenkenner Stefan Sorek (53) vom Kolpingwerk im Bistum Dresden-Meißen (betreibt 49 Container in der Altstadt). Vor einigen Jahren habe man mit einer Tonne Altkleidern noch knapp 200 Euro verdienen können.

"Jetzt liegt der Erlös bei fünf Euro pro geleertem Container. Das reicht nicht mal für die städtischen Nutzungsgebühren."