Braucht ein Hörnchen Hilfe, so ist Frau Gräfe sofort zur Stelle

Dresden - Wenn ein Eichhörnchen in Not ist, führt der Weg oft zu Jaqueline Gräfe (58). Seit elf Jahren engagiert sie sich im Eichhörnchen-Schutz. Vor zwei Jahren gründete sie schließlich den Verein "Hörnchenhausen Dresden e.V.". Rund 850 Tiere hat sie seither versorgt.

Der Verein "Hörnchenhausen Dresden" von Jacqueline Gräfe (58) wird ausschließlich von Ehrenamtlichen getragen. Gerade deshalb fallen die enormen Tierarztrechnungen besonders ins Gewicht. © Norbert Neumann

Mittlerweile landen die unterschiedlichsten Fälle bei ihr: Baumfäll-Opfer, Katzen- oder Krähen-Übergriffe, Verkehrsunfälle oder "Nachlaufhörnchen, die einem hinterherrennen. Das machen sie nur, wenn sie in großer Not sind", erklärt Gräfe.

Auch mit einem hartnäckigen Mythos räumt die Tierschützerin immer wieder auf: "Bei uns in Deutschland gibt es das Eurasische Eichhörnchen. Das hat viele Farben, auch schwarz."

Doch das wird oft mit dem Amerikanischen Grauhörnchen verwechselt, das es in Deutschland gar nicht gibt. Deshalb ist neben der aufwendigen Tier-Versorgung Aufklärung ein wichtiger Faktor der ehrenamtlichen Arbeit.

"Bei Veranstaltungen klären wir über die richtige Fütterung oder Gefahren im Garten auf."