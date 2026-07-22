Harz-Alarm bei Ami-Restaurant: Falsches Holz sorgt für klebrige Terrassenmöbel

Bannewitz - Das Timberjacks Bannewitz in der Nähe von Dresden hat Ärger mit seinen Terrassenmöbeln: Offenbar wurden diese versehentlich aus dem falschen Holz gefertigt - bei direkter Sonneneinstrahlung kann es dadurch zu Harzaustritt kommen. TAG24 hat nachgehakt.

Bei direkter Sonneneinstrahlung kann es bei den Terrassenmöbeln des Timberjacks in Bannewitz zu Harzaustritt kommen. © PR / Timberjacks

Wie Timberjacks-Gründer Thomas Kemner auf TAG24-Anfrage mitteilt, wurden die Terrassenmöbel entgegen der Bestellung nicht aus Weißtanne, sondern aus einer harzhaltigen Holzart gefertigt.

"Wie es zu dieser Verwechslung gekommen ist, können wir uns derzeit selbst nicht erklären", so Kemner.

Die Weißtanne sei für die Gestaltung der Terrasse bewusst ausgewählt worden. "Nach unserer Auffassung weist Weißtanne keine Harzgallen auf", erklärt der Gastronom.

Die gelieferten Möbel zeigten jedoch einen deutlichen Harzaustritt. "Das Harz tritt aus dem Holz aus und kann dazu führen, dass Gäste beim Sitzen mit dem Harz in Berührung kommen oder an den Sitzflächen haften bleiben", erklärt Kemner.