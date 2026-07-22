Rätsel um verschwundenes Band-Maskottchen: Dresdner "medlz" suchen Namen für neues Mitglied

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Die Dresdner A-cappella-Band "medlz" liebt Mäuse nicht nur im Portemonnaie. Die vier Sängerinnen schwärmen für eine ganz besondere Maus - die Diddl-Maus.

Von Katrin Koch

Dresden - Die Dresdner A-cappella-Band "medlz" liebt Mäuse nicht nur im Portemonnaie. Die vier Sängerinnen schwärmen für eine ganz besondere Maus - die Diddl-Maus. Sie eroberte in den 90er-Jahren gut zehn Jahre lang sämtliche Kinderzimmer.

Während eines Auftrittes Ende Juni verschwand die Diddl-Maus Alexander (l.) spurlos - nun muss ein Ersatz her.
Während eines Auftrittes Ende Juni verschwand die Diddl-Maus Alexander (l.) spurlos - nun muss ein Ersatz her.  © Fotomontage/Screenshot/Instagram/medlz_stimme_bass_beat

Jetzt legt die Knuddelmaus ein Comeback hin und stürmt erneut den Handel. Die neue Diddl-Welle ist vielleicht auch der Grund, warum das Band-Maskottchen - Diddl-Maus Alexander - Ende Juni bei einem Auftritt der "medlz" in der Stadthalle in Bad Blankenburg spurlos verschwand.

Trotz Suchaufruf in den sozialen Medien meldete sich kein Finder. Also haben die "medlz" in eine neue, ziemlich große Diddl-Maus für ihre 90er-Jahre-Bühnenshow investiert.

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"Aber die Maus hat noch keinen Namen. Deshalb freuen wir uns über Vorschläge", sagt Sängerin Sabine Kaufmann.

"Wer den Namen liefert, für den wir uns entscheiden, bekommt zwei Konzert-Freikarten für uns", spornt Sabine zur Namenssuche an.

Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/medlz_stimme_bass_beat

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